Apple обновила свою «операционку»

Компания Apple выпустила обновления операционных систем для iPhone и iPad. Проверить их наличие можно через системные настройки устройства. Эти апдейты сложно назвать крупными, тем не менее они содержат несколько нововведений, достойных внимания.
Apple добавила в iOS и iPadOS 14.2 новые эмодзи. Обновление iOS 14.2 также включает новый элемент распознавания музыки для пункта управления, который улучшает интеграцию сервиса Shazam в операционную систему. Функция позволяет определять музыку, воспроизводимую вокруг вас или в приложениях.
Новый инструмент можно добавить в пункт управления через параметры в системных настройках. После этого функцию можно будет запускать не переходя к приложению. Эту возможность также можно использовать с помощью голосового помощника Siri.
Апдейт также включает переработанный виджет «Now Playing» для пункта управления, в котором перечислены недавно воспроизводимые альбомы. Помимо этого, был переработан интерфейс для AirPlay, упрощающий воспроизведение музыки на нескольких устройствах в доме.
Для слабовидящих Apple добавила функцию «Обнаружение людей», которое работает с помощью камеры. В iPhone 12 Pro, Pro Max и iPad Pro 2020 эта возможность определяет, когда человек находится рядом с устройством и отправляет уведомление в виде звуковой, визуальной или тактильной обратной связи.
Для приложения Apple Watch на iPhone изменили иконку, поместив на неё часы с новым ремешком.
Владельцы HomePod с обновлением iOS 14.2 смогут использовать функцию «интерком», которая позволяет использовать смарт-колонки Apple, а также смартфоны и планшеты для внутренней связи в домашних условиях.
Также в iOS 14.2 появились новые варианты обоев, при этом несколько из них доступны в светлом и темном режиме.
Была оптимизирована зарядка аккумуляторов AirPods для замедления старения батареи за счет сокращения времени состояния полного заряда.
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