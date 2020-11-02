0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Актуально
- 35 0

В украинских поездах начали обновлять вагоны СВ (фото)

В украинских поездах начали обновлять вагоны СВ (фото)

Укрзализныця провела ремонт первых двух вагонов СВ, в частности, обновила интерьер.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

“Укрзализныця обновила вагоны СВ на собственных мощностях в депо станции Каховка: полностью модернизирован кузов и обновлен интерьер, продлен срок их службы на 14 лет. Отремонтированный подвижной состав в количестве два вагона Укрзализныця планирует задействовать для перевозок пассажиров в направлении Лисичанска”, — говорится в сообщении.


Фото: Укрзализныця

Отмечается, что в этом году запланировано обновление таким ремонтом еще 3 вагонов СВ и 24 переоборудовать в вагоны с трансформирующейся мебелью.


Фото: Укрзализныця

“Капитально-восстановительный ремонт одного вагона обошелся Укрзализныце в 11,5 млн грн. Это вполовину меньше, чем купить новый. Теперь обновленный подвижной состав имеет большой ресурс для использования — с начальных 28 он продлен до 42 лет”, – добавили в компании.


Фото: Укрзализныця

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.