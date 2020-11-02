В украинских поездах начали обновлять вагоны СВ (фото)

Укрзализныця провела ремонт первых двух вагонов СВ, в частности, обновила интерьер.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

“Укрзализныця обновила вагоны СВ на собственных мощностях в депо станции Каховка: полностью модернизирован кузов и обновлен интерьер, продлен срок их службы на 14 лет. Отремонтированный подвижной состав в количестве два вагона Укрзализныця планирует задействовать для перевозок пассажиров в направлении Лисичанска”, — говорится в сообщении.



Фото: Укрзализныця

Отмечается, что в этом году запланировано обновление таким ремонтом еще 3 вагонов СВ и 24 переоборудовать в вагоны с трансформирующейся мебелью.



Фото: Укрзализныця

“Капитально-восстановительный ремонт одного вагона обошелся Укрзализныце в 11,5 млн грн. Это вполовину меньше, чем купить новый. Теперь обновленный подвижной состав имеет большой ресурс для использования — с начальных 28 он продлен до 42 лет”, – добавили в компании.



Фото: Укрзализныця