Ford отзовет почти 400 тысяч внедорожников Explorer: названа причина

Компания Ford приняла решение отозвать 375 тысяч внедорожников популярной модели Explorer.
Отмечается, что американский производитель срочно отзывает на территории США 350 тысяч этих внедорожников и еще 25,2 тысячи таких же машин – в Канаде. Причиной сервисной кампании называется дефект в задней подвеске: во время движения один из рычагов может просто сломаться.
Эта кампания отзыва коснется внедорожников Ford Explorer, которые были выпущены на предприятии марки в Чикаго с 4 сентября 2012 года по 25 января 2017 года.
Официальные дилеры компании должны будут проверить подвеску всех указанных автомобилей и при необходимости поменять потенциально опасные комплектующие. Сейчас уже известно о 13 авариях и шести пострадавших из-за выявленного дефекта подвески.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украина потеряла триллион долларов ВВП за 10 лет, - Шмыгаль10 ч. назад - 965 13
Кабмин планирует увеличить долларовый ВВП Украины в 2-3 раза к 2030 году3 ч. назад - 171 6
Введен новый штраф за неправильное ношение масок8 ч. назад - 2076 6
Коболев назвал основную причину убытков Нафтогаза11 ч. назад - 1314 6
Межбанк: паника на рынке привела к обвалу курса доллараВчера, 18:30 - 4668 6
Облгазы препятствуют смене поставщика: что делать9 ч. назад - 2784 1
Введен новый штраф за неправильное ношение масок8 ч. назад - 2076 6
Коболев назвал основную причину убытков Нафтогаза11 ч. назад - 1314 6
Анонимные электронные кошельки отменяются: владельцев возьмут под жесткий контроль6 ч. назад - 1293 3
Минфин поддерживает идею по изменению подходов в налогообложении недвижимости12 ч. назад - 1182 4
В украинских поездах начали обновлять вагоны СВ (фото)5 ч. назад - 171 2
В Сингапуре создали самый быстрый и точный тест на COVID-19 (видео)02.11.2020, 12:10 - 1214
В Украине хотят потратить около 2 млрд гривен на новый метод диагностики COVID-1929.10.2020, 11:53 - 1179 6
ГСЧС получила 80 аварийно-спасательных пикапов (ФОТО)28.10.2020, 10:53 - 1038
Инженеры разработали автомобильное стекло с дополненной реальностью (видео)27.10.2020, 11:20 - 1502