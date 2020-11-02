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Ford отзовет почти 400 тысяч внедорожников Explorer: названа причина

Ford отзовет почти 400 тысяч внедорожников Explorer: названа причина

Компания Ford приняла решение отозвать 375 тысяч внедорожников популярной модели Explorer.

Отмечается, что американский производитель срочно отзывает на территории США 350 тысяч этих внедорожников и еще 25,2 тысячи таких же машин – в Канаде. Причиной сервисной кампании называется дефект в задней подвеске: во время движения один из рычагов может просто сломаться.

Эта кампания отзыва коснется внедорожников Ford Explorer, которые были выпущены на предприятии марки в Чикаго с 4 сентября 2012 года по 25 января 2017 года.

Официальные дилеры компании должны будут проверить подвеску всех указанных автомобилей и при необходимости поменять потенциально опасные комплектующие. Сейчас уже известно о 13 авариях и шести пострадавших из-за выявленного дефекта подвески.

По материалам ТСН
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