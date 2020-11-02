SpaceX запустила военный GPS-спутник третьего поколения

Американская компания SpaceX отправила на орбиту военный GPS-спутник третьего поколения.

Об этом сообщается на сайте SpaceX.

“Falcon 9 выполнила свою вторую миссию в этом году для космических сил США, запустив космический аппарат GPS III 04 со стартового комплекса 40 (SLC-40) на станции ВВС на мысе Канаверал во Флориде», – говорится в сообщении.

Отмечается, что после разделения первая ступень Falcon 9 приземлилась на платформу в Атлантическом океане.