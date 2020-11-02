SpaceX запустила военный GPS-спутник третьего поколения

Американская компания SpaceX отправила на орбиту военный GPS-спутник третьего поколения.
Об этом сообщается на сайте SpaceX.
“Falcon 9 выполнила свою вторую миссию в этом году для космических сил США, запустив космический аппарат GPS III 04 со стартового комплекса 40 (SLC-40) на станции ВВС на мысе Канаверал во Флориде», – говорится в сообщении.
Отмечается, что после разделения первая ступень Falcon 9 приземлилась на платформу в Атлантическом океане.
Liftoff! pic.twitter.com/LI4O0TNmL8— SpaceX (@SpaceX) November 5, 2020
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Кабмин планирует увеличить долларовый ВВП Украины в 2-3 раза к 2030 годуВчера, 17:41 - 280 7
Украина потеряла триллион долларов ВВП за 10 лет, - ШмыгальВчера, 10:34 - 1065 7
Коболев назвал основную причину убытков НафтогазаВчера, 09:31 - 1448 7
Межбанк: паника на рынке привела к обвалу курса доллараПозавчера, 18:30 - 4930 6
Введен новый штраф за неправильное ношение масокВчера, 12:45 - 2374 5
Облгазы препятствуют смене поставщика: что делатьВчера, 12:00 - 3151 2
Введен новый штраф за неправильное ношение масокВчера, 12:45 - 2374 5
Анонимные электронные кошельки отменяются: владельцев возьмут под жесткий контрольВчера, 15:05 - 1669 3
Коболев назвал основную причину убытков НафтогазаВчера, 09:31 - 1448 7
НБУ назвал самые прибыльные и убыточные банкиВчера, 16:03 - 1363 1
В украинских поездах начали обновлять вагоны СВ (фото)Вчера, 16:10 - 230 1
В Сингапуре создали самый быстрый и точный тест на COVID-19 (видео)02.11.2020, 12:10 - 1230
В Украине хотят потратить около 2 млрд гривен на новый метод диагностики COVID-1929.10.2020, 11:53 - 1186 6
ГСЧС получила 80 аварийно-спасательных пикапов (ФОТО)28.10.2020, 10:53 - 1043
Инженеры разработали автомобильное стекло с дополненной реальностью (видео)27.10.2020, 11:20 - 1513