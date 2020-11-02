«Коронавирусный пакет» для больниц профинансировали на 7,3 миллиарда

По состоянию на сегодня Национальная служба здоровья Украины профинансировала коронавирусный пакет для больниц в объеме 7,3 млрд грн.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.
«Что касается финансирования борьбы с коронавирусом и источников такого финансирования. Средства на борьбу с COVID-19 идут из трех разных источников. Непосредственно из Фонда борьбы с коронавирусом и его последствиями, из Национальной службы здоровья Украины, а также из местных бюджетов. Верховная Рада и правительство еще в апреле увеличили бюджет НСЗУ на 16 млрд грн. Именно для финансирования борьбы с коронавирусом. По состоянию на 5 ноября Национальная служба здоровья Украины профинансировала коронавирусный пакет для больниц в объеме 7,3 млрд грн. В частности 4,5 млрд грн – по пакету стационарной помощи пациентам, 2,5 млрд грн – по пакету экстренной медицинской помощи пациентам, еще 251 млн грн – по пакету медицинской помощи, которую оказывают мобильные медицинские бригады», – рассказал Шмыгаль.
Что касается финансирования нужд медицины непосредственно из Фонда борьбы с коронавирусом и его последствиями он отметил, что, в частности, в сфере здравоохранения это 16,3 млрд грн.
«Непосредственно профильному министерству выделено 14,4 млрд грн, 6,5 млрд грн – для повышения надбавок и доплат к заработной плате медицинским работникам, которые борются с коронавирусом, 4,7 млрд – для закупки оборудования в приемные отделения опорных учреждений здравоохранения, 2,7 млрд грн – на мероприятия по предотвращению вспышек эпидемии, 1,7 млрд грн – на строительство, реконструкцию и ремонт приемных отделений, 600 млн грн – на обеспечение подачей кислорода коечного фонда учреждений здравоохранения», – уточнил премьер-министр.
Он отметил, что используются разные источники, чтобы оперативно финансировать потребности больниц, лабораторий и увеличивать выплаты медикам.
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