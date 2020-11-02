Wizz Air ожидает оживления авиапервозок лишь к концу весны

Венгерская лоукост-авиакомпания Wizz Air готовится к ожидаемому восстановлению авиаперевозок весной, заявляя о наличии достаточных ресурсов, чтобы спокойно пережить зиму.

Об этом пишет Reuters.

По словам гендиректора компании Йожефа Варади, после нескольких месяцев ограничений из-за пандемии, которые привели к убыткам для перевозчика в первой половине этого года, он увидел “свет в конце туннеля” весной, когда ожидается спад второй волны пандемии коронавирусной инфекции и начало вакцинации населения. Хотя более уверенно, по его словам, можно говорить все же о периоде конца весны — начала лета.

Внимание компании сосредоточено на создании основы для восстановления прежнего объема перевозок путем добавления новых баз, маршрутов и сохранения текущей численности персонала.

По словам Варади, зимой Wizz Air планирует задействовать лишь от 30% до 50% от прошлогоднего числа полетов. Как отмечает Reuters, аналогичные планы конкурентов венгерского лоукоста — компаний Ryanair и EasyJet — составляют 40% и 25% соответственно.

Руководитель Wizz Air подчеркнул, что, имея 1,6 млрд евро средств, компания могла бы выживать еще в течение двух лет, даже если бы не летала вообще. Хотя, по его словам, перевозчик не планирует сокращать полеты, несмотря на введение новых ограничений по всей Европе.

При этом финансовое положение компании отличается от такового у ее конкурентов. В частности, Air France и испанская Air Europa были спасены правительствами своих стран, в то время как EasyJet и International Airlines Group (владеющая, в частности, авиакомпаниями British Airways и Iberia), получили денежные вливания от акционеров.

По данным Wizz Air, за второй и третий квартал 2020 года она получила чистый убыток 145 миллионов евро при падении пассажироперевозок на 71%, вызванном ограничениями на поездки в связи с пандемией Covid-19.