Межбанк: пятница сохранит интригу по курсу

Пятница на украинском валютном рынке сохранит определенное напряжение среди участников торгов и продолжит интригу по дальнейшему курсообразованию даже несмотря на эффект окончания недели. Основных причин две:
Из внешних – близкая развязка по президентской гонке в США с дальнейшими двумя сценариями – либо проигравшая сторона оспаривает результаты и происходит продолжение политического шоу с постоянной лихорадкой фондового и других мировых рынков, либо – все проходит достаточно спокойно и тогда рынки быстро успокаиваются. Пока же на неопределенности золото вчера взлетело и на момент написания статьи стоит порядка $1942 за унцию, подорожало серебро до $25,2 за унцию, периодически лихорадит рынок нефти, а курс пары евро/доллар находится в пределах 1,1836 доллара за евро. При этом риск моментального изменения всех этих ценников на политических новостях в США сохраняется, а вчерашние решения ФРС США о сохранении процентных ставок особо на рынок не повлияли. Для валютного рынка Украины неопределенность в США “опасна” в части поведения евро относительно доллара, а значит, и в отношении гривны относительно евровалюты. Колебания евро больно “бьют” по всем украинским компаниям, работающим со странами ЕС.
Из внутренних – вчерашнее неожиданное падение доллара на нашем межбанке. Проседание котировок американской валюты сразу на 22 копейки до 28,20/28,225 гривен к концу дня – начинает провоцировать часть отложенного спроса у покупателей. На опасениях краткосрочности удешевления валюты – они могут сегодня выйти на рынок с покупкой и быстро опять своими действиями вздернуть котировки. С другой стороны – те, кто поопытнее, все же предпочтут подождать, не просядет ли курс и дальше, и лишь потом принимать решение о своих действиях на межбанке в эту пятницу. Не стоит забывать и о тех нерезидентах, которые имеют достаточные запасы гривны и просто периодически выходят на торги с покупкой в тот момент, когда курс их устраивает. Неопределенность поведения сегодня как покупателей, так и продавцов – продолжит создавать нервозность среди местных игроков на торгах, а также их периодические массированные выходы на рынок, что будет влиять на курсовой тренд в течение сессии.
При благоприятном развитии событий (излишке предложения валюты ) мы снова увидим НБУ с покупкой доллара на межбанке.
По нашим прогнозам в эту пятницу объем операций на межбанке составит до $140-170 млн при заключении до 450-560 сделок.
Курсы межбанка по нашему прогнозу 6 ноября будут в пределах: доллар – коридор 28,15 – 28,38 гривен, евро – коридор 33,20 – 33,65 гривен.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 28,20 / 28,22
евро – 33,35 / 33,38
Курсы валют на Межбанке
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