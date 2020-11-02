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Биткоин пробил отметку в 15 000 долларов и летит к рекордам

Биткоин пробил отметку в 15 000 долларов и летит к рекордам

Курс биткоина впервые с января 2018 года поднялся выше психологической отметки в 15 000 долларов и продолжает расти. На днях он впервые за два года перешел предел 14 000 долларов, а теперь рвется к 16 000 долларов.

Аналитики объясняют резкий скачок курса напряженными выборами президента в США – инвесторы скупают криптовалюту из-за неопределенности вокруг результатов и в качестве “спасательного актива” на фоне слишком мягкой политики центробанков. По той же причине, кстати, дорожает и золото, а доллар падает в цене.

Как свидетельствуют данные CoinDesk, 6 ноября к 8:55 по киевскому времени торговался на уровне 15 764 доллара, то есть подскочил на 9,79% за сутки. Максимальное значение за сутки составило 15 971 доллар. Капитализация главной криптовалюты составила 291,43 млрд долларов.

Аналитики отмечают, что с начала года биткоин подорожал в среднем на 75-95%. Но прямо сейчас запасаться криптовалютой очень рискованно.

Колебания курса в ближайшее время могут быть весьма серьезными, считают в CoinDesk. Кроме того, сервис Santiment уже сообщил, что биткоин перекуплен. Это означает, что трейдеры могут перейти к продаже биткоина, чтобы зафиксировать свою прибыль, и цена пойдет вниз.

Напомним, активный рост курса биткоина возобновилось в начале сентября, несмотря на то, что с начала года в мире закрылись 75 бирж для торговли криптовалютой. Это уже на 56% больше, чем за тот же период в 2019 году.

Пик популярности криптовалюты пришелся на 2017 год, когда 1 биткоин стоил почти 20 тысяч долларов. Важно, что начало 2018 года было концом пиковой популярности биткоина, тогда цена на него падала, а теперь растет.

Больше всего цифровая валюта Bitcoin с июля 2010 года взлетела в цене более чем на 9 миллионов процентов. Получается, что за последнее десятилетие на биткоине заработали лучше, чем на золоте и ценных бумагах.

По материалам Сегодня
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