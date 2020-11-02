Рынок услуг такси в Украине требует реформирования - ЕБА

Реформа такси активно обсуждается в Украине на протяжении последних нескольких лет, ведь рынок пассажирских перевозок сейчас весьма зарегулирован и нефункционален.

Об этом пишет Европейская бизнес ассоциация.

“Украина – едва ли не единственная страна в Восточноевропейском регионе, где еще не был либерализован рынок услуг такси и в которой отсутствует нормативное регулирование деятельности современных сервисов такси, использующих мобильные приложения”, – говорится в сообщении.

Компании-члены Европейской Бизнес Ассоциации поддерживают введение простых и прозрачных правил выхода на рынок:

отмена лицензирования для внутренних перевозок пассажиров на такси и легковыми автомобилями на заказ;

замена лицензирования заявлением о начале деятельности и включением сведений в Реестр автомобильных перевозчиков на такси или легковыми автомобилями на заказ.

Такие изменения, по мнению экспертов Ассоциации, создадут благоприятные условия для развития честной и прозрачной конкуренции на рынке такси.

Справка Finance.ua: