Рынок услуг такси в Украине требует реформирования - ЕБА

Реформа такси активно обсуждается в Украине на протяжении последних нескольких лет, ведь рынок пассажирских перевозок сейчас весьма зарегулирован и нефункционален.
Об этом пишет Европейская бизнес ассоциация.
“Украина – едва ли не единственная страна в Восточноевропейском регионе, где еще не был либерализован рынок услуг такси и в которой отсутствует нормативное регулирование деятельности современных сервисов такси, использующих мобильные приложения”, – говорится в сообщении.
Компании-члены Европейской Бизнес Ассоциации поддерживают введение простых и прозрачных правил выхода на рынок:
Такие изменения, по мнению экспертов Ассоциации, создадут благоприятные условия для развития честной и прозрачной конкуренции на рынке такси.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Коболев назвал основную причину убытков Нафтогаза2 ч. назад - 491 4
Минфин поддерживает идею по изменению подходов в налогообложении недвижимости3 ч. назад - 520 3
Марченко: «Доступная ипотека» предусматривает ставку по кредиту на уровне 5-7%3 ч. назад - 466 2
Chevrolet начнет продавать комплекты eCrate для переделки авто в электрокары (видео)11 ч. назад - 468 2
Объекты «Большого строительства» готовы на 89% - Минрегион2 ч. назад - 183 2
Пенсии в 2021: что нардепы готовят украинцам в новом госбюджете (инфографика)Вчера, 17:00 - 4882 1
Межбанк: паника на рынке привела к обвалу курса доллараВчера, 18:30 - 2931 2
Основные цифры госбюджета-2021 (согласно первому чтению)Вчера, 15:09 - 1610 1
Как видеофиксация увеличила бюджет страны за 100 днейВчера, 16:02 - 1077
Локдаун ничего не изменит. Гороховский назвал способы помощи малому и среднему бизнесуВчера, 19:02 - 900 1
В Сингапуре создали самый быстрый и точный тест на COVID-19 (видео)02.11.2020, 12:10 - 1140
В Украине хотят потратить около 2 млрд гривен на новый метод диагностики COVID-1929.10.2020, 11:53 - 1127 6
ГСЧС получила 80 аварийно-спасательных пикапов (ФОТО)28.10.2020, 10:53 - 995
Инженеры разработали автомобильное стекло с дополненной реальностью (видео)27.10.2020, 11:20 - 1444
В Китае разработали скоростной поезд: он может ездить и на стандартной, и на широкой колее26.10.2020, 10:24 - 1078