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Межбанк: паника на рынке привела к обвалу курса доллара

Межбанк: паника на рынке привела к обвалу курса доллара

Судя по всему, эта неделя надолго запомнится всем участникам нашего валютного рынка своей спонтанностью при формировании курсового тренда и отсутствием всякой нормальной логики даже у многих крупных бывалых игроков.

К удивлению наблюдателей, торги четверга проходили больше в импульсивном формате принятия решений основными игроками, нежели на основании экономически обоснованного анализа событий у многих покупателей и продавцов. Это выражалось в большом количестве “стадных” решений, а не в объективной оценке событий перед заключением сделок.

То ли украинским участникам межбанка передалась нервозность американского рынка на пике накала политических страстей по выборам президента в США, то ли наши люди и бизнес уже окончательно устали от неопределенности в части возможного усиления карантина в стране на фоне продолжения политических баталий в Украине.

Но факт остается фактом. После первоначального роста котировок в первые два часа сессии за счет покупок валюты несколькими игроками с иностранными корнями – затем произошел обвал котировок доллара почти на 22 копейки с 28,42/28,44 гривен до 28,20/28,225 гривен к концу дня.

И всё это на фоне относительного сохранения позиций евро (несмотря на скачки курса евровалюты в течение дня) и при том, что НБУ дважды выкупал доллар во второй половине дня по 28,205 и по 28,20 гривен. Без НБУ уже окончательно потерявшие какие-либо ориентиры продавцы на фоне “обнаглевших” спекулянтов и немногочисленных реальных покупателей продолжили бы обваливать курс и дальше. Вместо того, чтобы просто снять свои заявки и взять паузу. Паника – всегда самая опасная ситуация для финансистов и сегодняшний рынок это отчетливо показал.

Ход торгов:

В первые полтора часа спрос на валюту превышал предложение и доллар за счет покупок игроков с иностранными корнями вырос с утренних 28,42/28,44 гривен до 28,45/28,47. Но это оказалось максимальным уровнем сегодняшних котировок. После 11 часов и ухода иностранцев рынок с удивлением обнаружил фактически отсутствие реального спроса на валюту.

Уже к 12 часам это привело к падению котировок до 28,41/28,425 гривен, а уже к обеду – и вовсе до 38,30/28,32 гривен за доллар. Продавцы нервничали, а “универсальный покупатель” в лице НБУ всё не появлялся. Спекулянты жестко играли “на понижение” и продавцы в панике становились все более сговорчивыми по курсу.

К 14 часам доллар еще подешевел на 5 копеек – до 28,25/28,27 гривен и пошел ниже. Паника нарастала.

Лишь после 14 часов на рынок вышел НБУ с покупкой валюты. В начале купил порядка $ 20 млн по 28,205 гривен, а затем повторно уже с покупкой по 28,20 и стоял с этим ценником до конца активной фазы торгов.

Это частично разрядило обстановку и к 16 часам котировки находились на уровне 28,21/28,23 гривен за доллар, а завершилась сессия на отметке 28,20/28,225.

Главные события 5 ноября на межбанке:

1. Доллар за день подешевел сразу на 22 копейки – с 28,42/28,44 до 28,20/28,225 гривен к концу сессии.

2. Нацбанк дважды выходил на рынок и покупал валюты по 28,205 и по 28,20 гривен за доллар. По оценкам участников рынка купил в первый раз порядка $20 млн и во второй – порядка $25-45 млн.

3. Справочный курс НБУ на 12:00 зафиксирован на уровне 28,4293 гривен, а официальный на 6 ноября установлен на отметке 28,3643 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 28,22 / 28,24
евро – 33,43 / 33,45

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1817 / 1,1819

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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