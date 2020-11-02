Средняя стоимость квартир в новостройках Киева по классам (инфографика)

Средняя цена на квартиры в новостройках Киева в октябре 2020 года составила 30 450 грн./кв.м. Относительно сентября средняя стоимость увеличилась на 0,9%, при показателе погрешности ±2,2%.

Об этом пишет Столичная недвижимость.

Медианная цена квадратного метра квартир увеличилась за месяц на 1,4% и составила 26 665 грн., относительно октября 2019 года – на 11,6%.

Снижение средних цен в прошлом месяце наблюдалось в Святошинском (на 2,3%) и Днепровском (на 1,4%) районах. В остальных районах Киева рост составил от 0,2% в Шевченковском, до 4% в Дарницком.

У 20% квартир высшего ценового сегмента средневзвешенная цена предложения составила 50 130 грн./кв.м., а в 20% квартир низкого ценового сегмента – 19 420 грн./кв.м. Индекс расслоения (отношение цены «дорогого» жилья к «дешевому») в целом по новостройкам Киева составил 2,6.

В структуре предложения первичного жилья преобладают новостройки:

комфорт-класса – 50%,

бизнес-класса – 26%.

эконом-класса – 17%,

премиум-класса – 7% от общего количества.

В октябре больше всего жилых комплексов в Киеве предлагалось в Голосеевском – 15%, Печерском и Шевченковском – по 14%, Дарницком – 12%, Соломенском – 11% районах.

Наименьшее количество новостроек в Деснянском, Днепровском, Подольском и Святошинском – по 7%, в Оболонском районе – 6%.

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