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Как унаследовать приватизированную квартиру

Как унаследовать приватизированную квартиру

Приватизированная квартира относится к частной собственности лица, и после смерти владельца она, как и остальное имущество, становится частью наследства.

Как пишет Dom.ria, процедура принятия наследства и доля в приватизированной квартире, на которую может претендовать наследник, отличаются в зависимости от семейного положения умершего и других обстоятельств:

  • проживание наследника с наследодателем или отдельно;
  • наличие завещания; возраст, степень родства наследников и т.д

Порядок наследования приватизированной квартиры:

  • на принятие наследства выделено шесть месяцев;
  • в случае проживания наследника с умершим принятие наследства происходит автоматически. Чтобы принять наследство в этом случае, обращаться к нотариусу с соответствующим заявлением в выделенный шестимесячный срок необязательно. Достаточно после окончания этого периода оформить унаследованную квартиру в свою собственность;
  • если наследник проживал отдельно от умершего и желает вступить в наследство, он обязательно должен подать нотариусу или уполномоченному органу заявление об этом.

Наследование приватизированной квартиры после смерти владельца зависит от наличия завещания:

  • в случае наследования по завещанию жилая площадь переходит тому, кто указан в документе;
  • если умерший не оставил завещание, в наследство вступают по закону.

Воспользоваться правом на наследство могут родственники ближайшей очереди:

  • первая – дети, родители, супруги;
  • вторая – родные братья, сестры, дедушки, бабушки;
  • третья – дяди, тети;
  • четвертая – другие члены семьи, проживавшие совместно с наследодателем более пяти лет до его смерти.

Налоги и стоимость:

  • наследники далее второй линии платят налог в размере 5% от стоимости по оценке и 1,5% военного сбора. Поэтому в таком случае нужна еще и справка об оценке недвижимости;
  • наследники до второй очереди включительно от налогов освобождены – оценка недвижимости для них не нужна. Документы подаются нотариусу с оплатой его услуг и госпошлины в размере двух необлагаемых минимумов – она составляет 34 грн.

Особенности наследования приватизированной квартиры

Нюансы наследования приватизированной квартиры в большинстве случаев связаны с тем, что такое жилье является собственностью сразу нескольких человек. Это обусловлено тем, что во время приватизации жилую площадь оформляют общей совместной собственностью нескольких членов семьи.

Поэтому в случае наследования приватизированной квартиры после смерти совладельца соблюдают следующий порядок:

  • Неизменность доли умершего. После смерти одного из совладельцев приватизированной квартиры, его доля в жилье не может быть изменена даже в суде. Доли всех совладельцев считаются равными, за исключением случаев неравномерного разделения жилплощади по договору в соответствии со статьями 370 и 372 ГК.
  • Наследование долей. Если умерший владел только частью квартиры, то и в наследство переходит исключительно эта часть, а остальная жилая площадь остается за прежними владельцами. Под исключение попадают случаи, когда квартира была полностью в собственности одного человека.
  • Нет необходимости определять долю. Законом регламентировано, что при оформлении наследства устанавливать долю умершего совладельца в приватизированной квартире в суде не требуется. Она по умолчанию считается такой же, как и доли других собственников, если другой ее размер не установлен договором между совладельцами. При наличии такого соглашения, доля установлена им.

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По материалам Finance.UA
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