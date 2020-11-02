Как унаследовать приватизированную квартиру

Приватизированная квартира относится к частной собственности лица, и после смерти владельца она, как и остальное имущество, становится частью наследства.
Как пишет Dom.ria, процедура принятия наследства и доля в приватизированной квартире, на которую может претендовать наследник, отличаются в зависимости от семейного положения умершего и других обстоятельств:
Порядок наследования приватизированной квартиры:
Наследование приватизированной квартиры после смерти владельца зависит от наличия завещания:
Воспользоваться правом на наследство могут родственники ближайшей очереди:
Налоги и стоимость:
Особенности наследования приватизированной квартиры
Нюансы наследования приватизированной квартиры в большинстве случаев связаны с тем, что такое жилье является собственностью сразу нескольких человек. Это обусловлено тем, что во время приватизации жилую площадь оформляют общей совместной собственностью нескольких членов семьи.
Поэтому в случае наследования приватизированной квартиры после смерти совладельца соблюдают следующий порядок:
Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Налог на депозиты: отменить нельзя оставитьВчера, 19:00 - 12481 6
Nokia собирается вернуть на рынок свои легендарные телефоныВчера, 03:23 - 1905 5
Ответственность потребителя за долги по коммуналке: когда начисляется пеняВчера, 14:00 - 1523 2
В Великобритании хотят запустить передатчики 5G в стратосферуПозавчера, 22:34 - 215 2
Искусственный интеллект точно отслеживает передвижения людей в здании по вибрациям пола7 ч. назад - 156 1
Налог на депозиты: отменить нельзя оставитьВчера, 19:00 - 12481 6
Ford планирует выпускать дешевые электромобили: какова будет их стоимость10 ч. назад - 3402
Могут ли за долги выселить из квартиры - разъяснение МинюстаВчера, 16:00 - 2962
Средняя стоимость квартир в новостройках Киева по классам (инфографика)Вчера, 15:00 - 2717
С 9 ноября не будет зеленых и желтых карантинных зонВчера, 20:00 - 1721
Tesla выпустила собственную текилу (цена, фото)Вчера, 10:10 - 318 1
В украинских поездах начали обновлять вагоны СВ (фото)Позавчера, 16:10 - 655 2
В Сингапуре создали самый быстрый и точный тест на COVID-19 (видео)02.11.2020, 12:10 - 1349
В Украине хотят потратить около 2 млрд гривен на новый метод диагностики COVID-1929.10.2020, 11:53 - 1283 6
ГСЧС получила 80 аварийно-спасательных пикапов (ФОТО)28.10.2020, 10:53 - 1116