Авиакомпания Lufthansa получила квартальный убыток почти в 2 млрд евро

Немецкая авиакомпания Deutsche Lufthansa сообщила, что получила 1,97 млрд евро ущерба в III квартале 2020 года против чистой прибыли в 1,15 млрд евро годом ранее.

Выручка перевозчика упала на 74% – до 2,66 млрд евро с 10,11 млрд евро годом ранее. Скорректированный убыток до налоговых и процентных выплат (EBIT) составил 1,26 млрд евро против скорректированной прибыли EBIT в 1,3 млрд евро годом ранее.

Скорректированный свободный отток денежных средств составил 2,07 млрд евро по сравнению с притоком в размере 416 млн евро в третьем квартале 2019 года.

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Глава Lufthansa Карстен Шпор назвал будущую зиму тяжелой для всей отрасли. По его словам, компания намерена использовать неизбежную реструктуризацию, которая повлечет за собой одноразовые неденежные расходы в четвертом квартале, что скажется на скорректированном показателе EBIT, рассчитывают в компании.

По прогнозу Lufthansa, ежемесячный отток средств в последние три месяца года составит около 350 млн евро. При этом компания по-прежнему планирует вернуться к генерации положительного денежного потока в 2021 году.

Котировки акций Lufthansa в ходе торгов в четверг снижались на 3%. Капитализация авиакомпании с начала текущего года упала почти на 53% и составляет сейчас около 4,8 млрд евро.