Объекты «Большого строительства» готовы на 89% - Минрегион

По данным мониторинговой группы Минрегиона, которая постоянно отслеживает состояние реализации программы «Большая стройка», на 4 ноября средний процент строительной готовности объектов по Украине составляет 89%.

Об этом сообщают в Минрегионе.

Школы, которые входят в программу, готовы на 93%, детсады – на 88%, спортивная инфраструктура – на 86% и другие объекты – на 86%.

«В условиях коронакризиса вопросы обеспечения украинцев качественными медицинскими услугами должен быть в приоритете всех руководителей регионов. Сейчас большинство областей держит высокий темп строительства приемных отделений опорных больниц, входящих в Программу Президента «Большая стройка». Надеемся, что прогресс, который сейчас демонстрируют области по завершению объектов медицинской инфраструктуры, позволит своевременно и в полном объеме выполнить нынешнюю программу», – подчеркнул министр развития общин и территорий Алексей Чернышев.

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Комментируя кадровые изменения в региональном управлении, он отметил, что кадровые ошибки приводят к негативным последствиям и замедлению работы на местах.

«Регионы должны демонстрировать динамику сдвигов, это и есть критерий работы главы ОГА за определенный промежуток времени. Если такие показатели отсутствуют, принимаются соответствующие кадровые решения», – отметил Алексей Чернышев.