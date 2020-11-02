Xiaomi создала камеру для смартфонов с выдвижным объективом

Китайская компания Xiaomi на конференции для разработчиков (Xiaomi Developer Conference) продемонстрировала новейшие достижения в области создания камер для смартфонов.
Xiaomi ещё в мае 2018 года сформировала самостоятельное подразделение, специализацией которого являются средства формирования и обработки изображений. Инженеры работают над передовыми решениями, которые в перспективе могут быть задействованы в коммерческих аппаратах.
В частности, одной из новейших систем стала камера со сверхбольшой диафрагмой и выдвижным объективом. Именно она была показана на мероприятии Xiaomi Developer Conference.
Фото: Gizchina
Утверждается, что по сравнению с обычными модулями световой поток может быть увеличен на 300 %. Кроме того, реализованы новые средства стабилизации, компенсирующие вибрацию.
Результат — существенно более высокое качество изображений. Так, к примеру, чёткость увеличивается на 20 %.
Xiaomi отмечает, что предложенное решение уже достигло необходимой степени миниатюризации для интеграции в камеры смартфонов. Компания обещает представить готовые аппараты с данной технологией в ближайшем будущем.
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