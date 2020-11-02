Продажи полностью беспроводных наушников в 2020 году достигнут четверти миллиарда штук

Компания Canalys обнародовала свежий прогноз по глобальному рынку носимых устройств: данные учитывают продажи полностью беспроводных наушников погружного типа (TWS), а также фитнес-браслетов и смарт-часов.

В текущем году, по мнению аналитиков, объём обозначенного рынка в натуральном выражении составит 436,5 млн единиц. Это будет соответствовать росту на 32 % по сравнению с 2019-м. Кстати, в прошлом году отрасль показала 95-процентную прибавку, но сейчас негативное влияние на спрос оказывает пандемия.

Отмечается, что на полностью беспроводные наушники погружного типа в 2020-м придётся около 250 млн штук в общем объёме поставок. В следующем году в данной категории ожидается 39-процентный рост: в результате, отгрузки достигнут 350 млн единиц.

Объём сегмента фитнес-браслетов и смарт-часов по итогам текущего года окажется на уровне 187 млн штук. В 2021 году здесь прогнозируется увеличение поставок на 12 % — до 209 млн единиц.

Суммарные отгрузки TWS-наушников и носимых гаджетов в 2021 году достигнут 558,3 млн штук. В 2024-м этот показатель поднимется до 760,4 млн единиц. Правда, темпы роста отрасли в ближайшие годы будут замедляться.