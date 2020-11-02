Названы спецификации нового смартфона OPPO на Android 11

Китайский регулятор TENAA опубликовал технические характеристики неанонсированного смартфона OPPO, список которых вскоре дополнил известный сетевой информатор.
Особенностью устройства, работающего под управлением новейшей версии Android, станут OLED-дисплей, поддержка функции быстрой зарядки высокой мощности и продвинутый набор камер.
В базе данных TENAA новинка OPPO представлена в двух вариантах с модельными номерами PEGM00 и PEGT00. И хотя регулятор раскрывает лишь базовые характеристики гаджетов, авторитетный сетевой информатор Digital Chat Station опубликовал их более детальные спецификации.
По данным инсайдера, гаджет получит 6,43-дюймовый OLED-экран с частотой обновления 60 Гц и значением дискретизации сенсора 180 Гц, а также врезанным 32-мегапиксельным селфи-модулем. Ёмкость аккумулятора устройства с поддержкой быстрой зарядки мощностью 65 Вт составит 4300 мАч. На тыльной стороне смартфона разместятся четыре датчика основной камеры (64 + 8 + 2 + 2 Мп).
Точная модель используемого в устройстве процессора не раскрывается, но известно, что он получил восемь ядер и будет работать на частоте до 2,4 ГГц. Конфигурация памяти, коммерческое название и цена модели, релиз которой ожидается уже в этом месяце, пока неизвестны.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Дети медиков, умерших от коронавируса, будут поступать в вузы по льготамВчера, 06:14 - 394 6
Что делать, когда депозиты перестали быть выгодным вложениемВчера, 09:46 - 12632 4
В Киеве появятся многоуровневые развязки (список)Вчера, 08:35 - 1254 3
В подземных хранилищах накопили рекордный запас газа за последние 10 летВчера, 23:52 - 96 2
В Турции оштрафовали Facebook, Twitter, Instagram, YouTube и TikTokПозавчера, 22:34 - 473 2
Что делать, когда депозиты перестали быть выгодным вложениемВчера, 09:46 - 12632 4
В Украине появится новый отпуск на две неделиВчера, 10:06 - 9772
Межбанк: паника на рынке привела к обвалу курса доллараВчера, 18:30 - 2168 1
Пенсии в 2021: что нардепы готовят украинцам в новом госбюджете (инфографика)Вчера, 17:00 - 2007 1
Основные цифры госбюджета-2021 (согласно первому чтению)Вчера, 15:09 - 1411
В Сингапуре создали самый быстрый и точный тест на COVID-19 (видео)02.11.2020, 12:10 - 1087
В Украине хотят потратить около 2 млрд гривен на новый метод диагностики COVID-1929.10.2020, 11:53 - 1097 5
ГСЧС получила 80 аварийно-спасательных пикапов (ФОТО)28.10.2020, 10:53 - 968
Инженеры разработали автомобильное стекло с дополненной реальностью (видео)27.10.2020, 11:20 - 1407
В Китае разработали скоростной поезд: он может ездить и на стандартной, и на широкой колее26.10.2020, 10:24 - 1056