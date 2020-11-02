0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 89 0

Рада одобрила пособие по частичной безработице не только в период пандемии COVID-19

Рада одобрила пособие по частичной безработице не только в период пандемии COVID-19

Парламентарии приняли за основу правительственный законопроект о предоставлении пособия по частичной безработице не только в период карантина из-за пандемии коронавируса, но и в случае подобных ограничений из-за других заболеваний в будущем.

Соответствующее решение поддержали 292 народных депутата Украины.

Проектом закона №3010а предлагается внести изменения в ЗУ “О занятости населения”, которые предусматривают возможность предоставления помощи по частичной безработице на период карантина не только в период карантина, установленного правительством с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, но и в случае установления подобных ограничений в связи с другими заболеваниями в будущем.

Также предполагается предоставить право Кабинету Министров Украины определять порядок предоставления помощи по частичной безработице на период карантина, ее размер, сроки предоставления, а также порядок возврата средств, направленных на финансирование такой помощи.

Справка Finance.ua:

  • С 28 апреля 2020 года действует порядок, по которому работодатели могут обращаться за помощью по частичной безработице.
  • Центр занятости в течение трех рабочих дней после подачи работодателем соответствующих документов принимает решение о предоставлении помощи по частичной безработице в период карантина.
  • Помощь по частичной безработице на период карантина может выплачиваться ФЛП, которые не имеют наемных работников, но являются застрахованными лицами, то есть уплачивали единый социальный взнос.

Кстати, если вас интересует быстрый займ до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги онлайн 💸

По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Все, что мы знаем про:Верховная Рада
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.