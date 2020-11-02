Рада одобрила пособие по частичной безработице не только в период пандемии COVID-19

Парламентарии приняли за основу правительственный законопроект о предоставлении пособия по частичной безработице не только в период карантина из-за пандемии коронавируса, но и в случае подобных ограничений из-за других заболеваний в будущем.

Соответствующее решение поддержали 292 народных депутата Украины.

Проектом закона №3010а предлагается внести изменения в ЗУ “О занятости населения”, которые предусматривают возможность предоставления помощи по частичной безработице на период карантина не только в период карантина, установленного правительством с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, но и в случае установления подобных ограничений в связи с другими заболеваниями в будущем.

Также предполагается предоставить право Кабинету Министров Украины определять порядок предоставления помощи по частичной безработице на период карантина, ее размер, сроки предоставления, а также порядок возврата средств, направленных на финансирование такой помощи.

Справка Finance.ua:

С 28 апреля 2020 года действует порядок, по которому работодатели могут обращаться за помощью по частичной безработице.

Центр занятости в течение трех рабочих дней после подачи работодателем соответствующих документов принимает решение о предоставлении помощи по частичной безработице в период карантина.

Помощь по частичной безработице на период карантина может выплачиваться ФЛП , которые не имеют наемных работников, но являются застрахованными лицами, то есть уплачивали единый социальный взнос.

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