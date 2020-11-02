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Топ-3 познавательных видео на youtube-канале Finance.ua

Топ-3 познавательных видео на youtube-канале Finance.ua

Канал Finance.ua в Youtube становится все популярнее. Еще бы! На нем любознательный зритель всегда может найти не только такие нужные прогнозы валют, но и множество экспертных мнений и советов, которые помогают экономить.

К примеру, вот тройка последних полезных видео, которые уже ждут вас на youtube-канале Finance.ua.

1. Прогноз по валюте: коротко и по сути. 📹 Наш финансовый эксперт Алексей Козырев озвучит все факторы, которые влияют на курс доллара в Украине и мире сейчас, а еще расскажет о том, как меняются цены на золото и серебро.

2. Блиц-ответы на вопросы подписчиков: курс валют, цены на продукты, сбережения и депозиты. 📹 Мы попросили наших зрителей задать самые важные, по их мнению, вопросы, и ответили на них. Получилось познавательно и интересно. Кстати, вы тоже можете задать свои вопросы под видео, а мы ответим на самые важные из них в следующих выпусках!

3. Смогут ли украинцы пережить ужесточение карантина и прожить без госпенсии. 📹 Лучший способ узнать мнение людей о важных событиях – спросить их. Finance.ua выбрал сложные вопросы и попросил киевлян выразить свое мнение.

Больше полезной информации всегда на youtube-канале Finance.ua. Напомним, вы также можете предложить актуальную тему в комментариях под видео. Если вашу идею пользователи поддержат лайками, мы снимем по ней отдельное видео.

По материалам Finance.UA
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