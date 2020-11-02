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Укроборонпром назначил нового руководителя ГП Антонов

Укроборонпром назначил нового руководителя ГП Антонов

Укроборонпром назначил нового руководителя ГП Антонов после увольнения предыдущего гендиректора по собственному желанию.

Новым руководителем госпредприятия Антонов в статусе и. о. гендиректора стал Сергей Бычков, ранее занимавший должность вице-президента – исполнительного директора ГП. Об этом сообщается на сайте концерна.

Сообщается, что в качестве руководителя госпредприятия Бычкова 5 ноября представил первый заместитель гендиректора госконцерна Укроборонпром Роман Бондарь.

Новый руководитель ГП Антонов – технический директор – главный инженер предприятия. Также он является академиком ИАУ и доктором технических наук. Бычков работает на предприятии с 1969 года.

“Александр Лось, который занимал пост президента ГП Антонов и был уволен по собственному желанию, надеемся, останется работать на предприятии заместителем генерального директора по проектированию”, – говорится на сайте концерна.


Фото: realist.online

По материалам НВ
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