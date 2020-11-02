Укроборонпром назначил нового руководителя ГП Антонов после увольнения предыдущего гендиректора по собственному желанию.
Новым руководителем госпредприятия Антонов в статусе и. о. гендиректора стал Сергей Бычков, ранее занимавший должность вице-президента – исполнительного директора ГП. Об этом сообщается на сайте концерна.
Сообщается, что в качестве руководителя госпредприятия Бычкова 5 ноября представил первый заместитель гендиректора госконцерна Укроборонпром Роман Бондарь.
Новый руководитель ГП Антонов – технический директор – главный инженер предприятия. Также он является академиком ИАУ и доктором технических наук. Бычков работает на предприятии с 1969 года.
“Александр Лось, который занимал пост президента ГП Антонов и был уволен по собственному желанию, надеемся, останется работать на предприятии заместителем генерального директора по проектированию”, – говорится на сайте концерна.
Фото: realist.online
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Рада не смогла отсрочить введение кассовых аппаратов для ФЛПВчера, 14:35 - 2158 13
Сколько украинцев выступают за продление моратория на продажу сельхозземли - опросВчера, 21:22 - 795 8
Что делать, когда депозиты перестали быть выгодным вложением6 ч. назад - 4335 5
Дети медиков, умерших от коронавируса, будут поступать в вузы по льготам9 ч. назад - 227 4
Банкир рассказал, что будет с гривной после выборов в СШАВчера, 16:15 - 3256 3
Что делать, когда депозиты перестали быть выгодным вложением6 ч. назад - 4335 5
В Украине появится новый отпуск на две недели6 ч. назад - 3929
Банкир рассказал, что будет с гривной после выборов в СШАВчера, 16:15 - 3256 3
В НБУ назвали главные причины, почему украинцы не пользуются активно финуслугамиВчера, 21:02 - 1518 2
У застройщика в Киеве отобрали землю стоимостью свыше 42 млн грнВчера, 20:47 - 1169
В Сингапуре создали самый быстрый и точный тест на COVID-19 (видео)02.11.2020, 12:10 - 1012
В Украине хотят потратить около 2 млрд гривен на новый метод диагностики COVID-1929.10.2020, 11:53 - 1066 5
ГСЧС получила 80 аварийно-спасательных пикапов (ФОТО)28.10.2020, 10:53 - 930
Инженеры разработали автомобильное стекло с дополненной реальностью (видео)27.10.2020, 11:20 - 1368
В Китае разработали скоростной поезд: он может ездить и на стандартной, и на широкой колее26.10.2020, 10:24 - 1030