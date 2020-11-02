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Боголюбов подал еще один иск по делу ПриватБанка

Боголюбов подал еще один иск по делу ПриватБанка

Бывший акционер ПриватБанка Геннадий Боголюбов в очередной раз подал иск против ПриватБанка и правительства по истребованию акций, принадлежавших ему на момент национализации банка.

Об этом говорится в реестре состояния рассмотрения дел.

Дело находится в Киевском хозсуде. Предметом иска отмечается “восстановление положения, существовавшего до нарушения, и истребование имущества из чужого незаконного владения”. Специализация – “дела по спорам по ценным бумагам”.

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По делу судьей назначен Турчин С. В.

Напомним, ранее Боголюбов уже неоднократно обращался в суд с целью вернуть акции ПриватБанка, принадлежавшие бизнесмену до национализации.

4 декабря 2018 года суд Англии издал приказ о всемирном аресте активов Коломойского и Боголюбова.

По материалам Економічна Правда
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