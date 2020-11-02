Состояние 10 богатейших людей мира выросло более чем на $33 млрд после выборов в США

В первый день после выборов президента США состояние Безоса выросло на $10,5 млрд, а Цукерберга – на $8 млрд. Акции Amazon, Facebook и Google стали одним из драйверов восстановления американского рынка, падавшего перед голосованием.
Сильнее других выросло состояние самого богатого в мире бизнесмена, генерального директора Amazon Джеффа Безоса. Оно увеличилось на $10,5 млрд и составило $190,6 млрд. На втором месте оказался глава Facebook Марк Цукерберг — его состояние выросло на $8 млрд, достигнув $105,5 млрд. Третью позицию делят два миллиардера, состояния каждого из которых увеличились на $4 млрд. Речь идет о сооснователе Google Ларри Пейдже ($77 млрд) и богатейшем человеке Азии, основателе индийского холдинга Reliance Industries Мукеше Амбани ($74,1 млрд).
Состояния 10 богатейших людей мира:
6. Уоррен Баффетт (глава инвесткомпании Berskhire Hathaway) — $78 млрд (-$291 млн);
Американский фондовый рынок, для которого последняя неделя перед выборами президента США стала худшей с марта, продемонстрировал рост в первый день после голосования. Одним из драйверов этого роста стали именно технологические гиганты. Так, акции Amazon на момент закрытия торгов в среду подорожали на 6,32% и стоили $3241. Бумаги Facebook в свою очередь выросли в цене на 8,32% и торговались за $287,38. Акции Alphabet, материнской компании Google, подорожали на 6,09% и стоили $1745,85.
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