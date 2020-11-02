Прозорро запустило систему электронного документооборота

Отныне органы власти, заказчики и поставщики могут отправлять официальные письма в государственное предприятие «Прозорро» через систему электронного документооборота.

Об этом сообщается на странице Прозорро в FACEBOOK.

«Больше не нужно покупать бумагу, печатать письмо на принтере, облизывать конверт и ждать, пока письмо придет по почте. Лучше – воспользоваться системой электронного документооборота Prozorro», – говорится в сообщении.

Прозорро также создало инструкцию, как подать официальное письмо с помощью системы электронного документооборота:

для этого войдите в систему с помощью КЭП , Mobile ID или создав учетную запись организации; нужно создать соглашение и предоставить доступ к нему контрагенту – ГП «Прозорро»; загрузить документ с соглашением и наложить свою квалифицированную электронную подпись.

Ответ от Прозорро поступит по электронной почте, по которой обращавшийся зарегистрировал свою организацию. Прочитать ответ можно будет в системе ЭДО, перейдя по предложенной ссылке.