Прозорро запустило систему электронного документооборота

Отныне органы власти, заказчики и поставщики могут отправлять официальные письма в государственное предприятие «Прозорро» через систему электронного документооборота.
Об этом сообщается на странице Прозорро в FACEBOOK.
«Больше не нужно покупать бумагу, печатать письмо на принтере, облизывать конверт и ждать, пока письмо придет по почте. Лучше – воспользоваться системой электронного документооборота Prozorro», – говорится в сообщении.
Прозорро также создало инструкцию, как подать официальное письмо с помощью системы электронного документооборота:
Ответ от Прозорро поступит по электронной почте, по которой обращавшийся зарегистрировал свою организацию. Прочитать ответ можно будет в системе ЭДО, перейдя по предложенной ссылке.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Рада не смогла отсрочить введение кассовых аппаратов для ФЛПВчера, 14:35 - 2031 12
Сколько украинцев выступают за продление моратория на продажу сельхозземли - опросВчера, 21:22 - 720 7
Дети медиков, умерших от коронавируса, будут поступать в вузы по льготам8 ч. назад - 191 4
Банкир рассказал, что будет с гривной после выборов в СШАВчера, 16:15 - 3011 3
Что делать, когда депозиты перестали быть выгодным вложением4 ч. назад - 3032 2
В Украине появится новый отпуск на две недели4 ч. назад - 3420
Что делать, когда депозиты перестали быть выгодным вложением4 ч. назад - 3032 2
Банкир рассказал, что будет с гривной после выборов в СШАВчера, 16:15 - 3011 3
Рада не смогла отсрочить введение кассовых аппаратов для ФЛПВчера, 14:35 - 2031 12
Цены на квартиры в столице в зависимости от станции метро (инфографика)Вчера, 14:03 - 1684
В Сингапуре создали самый быстрый и точный тест на COVID-19 (видео)02.11.2020, 12:10 - 996
В Украине хотят потратить около 2 млрд гривен на новый метод диагностики COVID-1929.10.2020, 11:53 - 1059 4
ГСЧС получила 80 аварийно-спасательных пикапов (ФОТО)28.10.2020, 10:53 - 925
Инженеры разработали автомобильное стекло с дополненной реальностью (видео)27.10.2020, 11:20 - 1361
В Китае разработали скоростной поезд: он может ездить и на стандартной, и на широкой колее26.10.2020, 10:24 - 1023