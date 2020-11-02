Оплата труда в периоды карантина и простоя

Конкретные рекомендации для работодателей на период карантина предусмотрены Законом Украины “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)”.
Об этом пишет ГУ Гоструда в Днепропетровской области.
Во-первых, предусмотрено основание увеличения количества дней неоплачиваемого отпуска по соглашению сторон в случае карантина.
В соответствии с обновленными нормами, неоплачиваемый отпуск по соглашению между работником и работодателем будет предоставляться:
Работодатели могут получить от работников письменные заявления о том, что они имеют надлежащие условия для работы на дому или могут выходить на работу и выполнять некоторые поручения работодателя.
За работу на дому работник получает ту же оплату, что и при работе на рабочем месте.
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