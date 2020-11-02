Оплата труда в периоды карантина и простоя

Конкретные рекомендации для работодателей на период карантина предусмотрены Законом Украины “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)”.

Об этом пишет ГУ Гоструда в Днепропетровской области.

Во-первых, предусмотрено основание увеличения количества дней неоплачиваемого отпуска по соглашению сторон в случае карантина.

В соответствии с обновленными нормами, неоплачиваемый отпуск по соглашению между работником и работодателем будет предоставляться:

по семейным обстоятельствам сроком не более 15 календарных дней за календарный год;

на период карантина такой отпуск может быть предоставлен на все время карантина; по заявлению работника;

с согласия работодателя может быть предоставлен неоплачиваемый отпуск без ограничения продолжительности 15 календарных дней в году.

Работодатели могут получить от работников письменные заявления о том, что они имеют надлежащие условия для работы на дому или могут выходить на работу и выполнять некоторые поручения работодателя.

За работу на дому работник получает ту же оплату, что и при работе на рабочем месте.