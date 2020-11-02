Основатель Amazon продал акций более чем на $3 миллиарда

Основатель компании Amazon Джефф Безос продал акций на более чем три миллиарда долларов США.

Об этом сообщает CNBC.

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В самой компании отказались комментировать новость.

Отмечается, что в феврале Безос уже продал акций на сумму свыше 4,1 млрд долларов, а в августе еще на 3,1 млрд долларов. В этом году Безос продал акций на более 10,2 млрд, в то время, как в 2019 году эта сумма еще составляла 2,8 млрд долларов.

В целом основатель Amazon владеет более 170 млн акций компании стоимостью более 53 млрд долларов.

Джефф Безос считается самым богатым человеком в мире.