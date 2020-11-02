Какие работники имеют преимущество при сокращении штата

Согласно законодательству, при сокращении численности или штата работников из-за изменений в организации производства и труда преимущественное право остаться на работе предоставляется работникам с более высокой квалификацией и производительностью труда.
Об этом сообщили в Управлении Гоструда в Полтавской области.
Как определить наиболее квалифицированного. Критерии определения квалификации работника законодательством о труде не установлены. При их определении могут использоваться критерии, которые совокупно характеризует производственную деятельность работников: наличие определенного образования, стаж и опыт работы, отношение к работе, качество выполняемой работы, наличие дисциплинарных взысканий или поощрений и т.п.
При равных условиях производительности труда и квалификации предпочтение отдается:
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Предпочтение в оставлении на работе может предоставляться и другим категориям работников, если это предусмотрено законодательством Украины.
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