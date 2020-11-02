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Какие работники имеют преимущество при сокращении штата

Какие работники имеют преимущество при сокращении штата

Согласно законодательству, при сокращении численности или штата работников из-за изменений в организации производства и труда преимущественное право остаться на работе предоставляется работникам с более высокой квалификацией и производительностью труда.

Об этом сообщили в Управлении Гоструда в Полтавской области.

Как определить наиболее квалифицированного. Критерии определения квалификации работника законодательством о труде не установлены. При их определении могут использоваться критерии, которые совокупно характеризует производственную деятельность работников: наличие определенного образования, стаж и опыт работы, отношение к работе, качество выполняемой работы, наличие дисциплинарных взысканий или поощрений и т.п.

При равных условиях производительности труда и квалификации предпочтение отдается:

  • семейным – при наличии двух и более иждивенцев;
  • лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным заработком;
  • работникам с продолжительным непрерывным стажем работы на данном предприятии, в учреждении, организации;
  • работникам, обучающимся в высших и средних специальных учебных заведениях без отрыва от производства;
  • участникам боевых действий, инвалидам войны и лицам, на которых распространяется действие Закона «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты»;

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  • авторам изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и рационализаторских предложений;
  • работникам, получившим на этом предприятии, в учреждении, организации трудовое увечье или профессиональное заболевание;
  • лицам из числа депортированных из Украины в течение пяти лет со времени возврата на постоянное место жительства в Украину;
  • работникам из числа бывших военнослужащих срочной службы и лиц, проходивших альтернативную (невоенную) службу, – в течение двух лет со дня увольнения их со службы;
  • работникам, которым осталось менее трех лет до наступления пенсионного возраста, при достижении которого лицо имеет право на получение пенсионных выплат.

Предпочтение в оставлении на работе может предоставляться и другим категориям работников, если это предусмотрено законодательством Украины.

По материалам Finance.UA
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