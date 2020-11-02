НАПК теперь сможет проверять только судей - Новиков

КСУ своим решением о признании неконституционным е-декларирования фактически заблокировал деятельность НАПК, и теперь оно вправе заниматься проверками только судей.
Об этом глава НАПК Александр Новиков рассказал в интервью DW.
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Он напомнил, что конвенция ООН против коррупции конкретно определяет, чем должен заниматься орган предотвращения этого явления: контролем за соблюдением законодательства о конфликте интересов, контролем за декларированием и проверками деклараций.
“Решением КСУ эти функции НАПК теперь заблокированы. Однако закон Украины о судоустройстве и статусе судей отдельно регулирует то, что декларации судей должны проверяться раз в 5 лет. И мы готовим приказ о проверках этих деклараций. То есть позиция КСУ настолько непоследовательна, что мы не можем никого проверять, кроме судей. Хотя они принимали это решение, чтобы мы не могли проверять судей”, – рассказал Новиков.
По его словам, решение Конституционного Суда также означает, что НАПК теперь не сможет проверить декларации экс-президента Петра Порошенко и действующего главы государства.
“Мы проверили двух премьеров из трех – Гончарука и Гройсмана, не установили нарушений. Мы должны были закончить проверку именно относительно действующего премьера. По президентам проверка должна была закончиться в ноябре… Но мы теперь не сможем ни в отношении Петра Порошенко, ни в отношении Владимира Зеленского закончить проверку”, – рассказал глава НАПК.
Он выразил надежду, что ситуация с проверкой деклараций чиновников будет исправлена: «Мы уверены, что законопроект президента может быть ответом на этот вопрос, а также, конечно, парламента принимать решение, в какой форме будет восстановлено то, что было разрушено”.
Иначе, добавил Новиков, украинцы даже не смогут никуда пожаловаться на коррупцию. “КСУ отменил право НАПК принимать заявления. Не то что рассматривать, а также право принимать заявления”, – подытожил глава НАПК.
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