Межбанк: гривна немного укрепилась

Как и ожидалось – среда на украинском валютном рынке прошла достаточно активно и в какой-то степени опять малопредсказуемо.

В конечном итоге, гривна укрепилась за день относительно доллара на 8 копеек – с 28,51/28,53 до 28,43/28,445 и подешевела относительно евро на 3 копейки – с 33,25/33,27 до 33,28/33,30. Это не самый худший вариант для нашего рынка в день финиша выборной гонки в США, очередной негативной статистики по миру и в Украине по распространению коронавируса, а также накала политических страстей в связи с неоднозначным решением Конституционного Суда и угрозы срыва сотрудничества с МВФ. Покупатели и продавцы валюты вели позиционную войну по курсу и в результате – все же победа досталась покупателям. Предложение оказалось выше спроса, чем и откровенно воспользовались покупатели. Они постепенно занижали свои котировки и в условиях невыхода на рынок Нацбанка с выкупом ситуативного излишка доллара – продавцы были вынуждены со скрипом соглашаться с малочисленными покупателями. Характерно, что регулятор также не противился проседанию котировок и не выкупал излишка валюты. Это обеспечило всем желающим достаточно простой доступ к дешевеющей валюте, а спекулянтов провоцировало на игру “на понижение”.

По евро – в основном сработали международные факторы, связанные с валютными ралли по паре евро/доллар в период процесса подсчетов голосов на американских выборах. И рост котировок евровалюты относительно гривны на нашем межбанке – это результат подорожания евро относительно доллара на международных площадках. За счет разницы во времени – на американском, а затем и на азиатском рынках ралли по паре евро/доллар продолжаются и не факт, что на завтрашнее утро ситуация кардинально не изменится.

Ход торгов:

В первые три часа между крупными продавцами и покупателями шла борьба в части курсового тренда. С утренних 28,51/28,53 гривен доллар вырос до 28,53/28,545 к 11:00 и это оказалось максимальным успехом для продавцов. Уже после 11 часов предложение начало активно превышать спрос и чувствуя ситуацию – покупатели все больше боролись по курсу. В результате к 12 часам котировки опустились до 28,51/28,525 гривен, а к обеду – до 28,46/28,475.

Продавцы надеялись на выход НБУ с выкупом излишка доллара или на крупные покупки нерезидентов, но этого не произошло.

На фоне превышения предложения котировки опустились до 28,44/28,455 гривен к 16 часам и до 28,43/28,445 к концу сессии.

Главные события 4 ноября на межбанке:

1. Доллар за день подешевел с 28,51/28,53 до 28,43/28,445 гривен к концу сессии.

2. Нацбанк не выходил на рынок.

3. Справочный курс НБУ на 12:00 зафиксирован на уровне 28,5179 гривен, а официальный на 5 ноября установлен на отметке 28,5074 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 28,46 / 28,47

евро – 33,34 / 33,35

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1701 / 1,1703

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