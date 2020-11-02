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Число авиаперелетов в Украине в октябре снизилось на 56%

Число авиаперелетов в Украине в октябре снизилось на 56%

Количество полетов, которые “Украэрорух” обеспечил аэронавигационным обслуживанием в октябре 2020 года, составляет 13 041 рейс, на 56,4% меньше, чем за соответствующий период 2019 года.

При этом украинские авиакомпании выполнили 4943 рейса (на 49,6% меньше, чем в октябре прошлого года), иностранные авиакомпании — 8098 рейсов (-59,8%), сообщает пресс-служба “Украэроруха”.

Указано, что по типам полетов авиатрафик распределяется так:

  • 2260 выполненных в сентябре рейсов — внутренние (-15,7% по сравнению с октябрем 2019 года),
  • 6250 — международные (-56,8%),
  • 4531 — транзитные (-64,6%).

Динамика количества полетов в воздушном пространстве Украины в 2020 году:

  • июнь — 4584 рейса,
  • июль — 12 195 рейсов,
  • август — 16 690 рейсов,
  • сентябрь — 14 959 рейсов.

Как отмечается, ожидания международного авиационного сообщества на восстановление интенсивности полетов во второй половине 2020 года не исполнились.

“Рассчитывать на положительную динамику авиатрафика до конца года не стоит, поскольку в период зимней навигации спрос на перелеты всегда ниже, чем в летний сезон, а эпидемическая ситуация во многих странах не способствует отмене карантина”, — говорится в сообщении.

Чтобы избежать углубления кризиса авиационной отрасли, Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) призывает правительства стран мира снять карантин для путешественников, заменив его тестированием на COVID-19.

Как прогнозируют в IATA, объем авиатрафика в мире по результатам текущего года сократится на 66% по сравнению с 2019 годом, а спрос на авиаперевозки в декабре снизится на 68%.

По материалам Дело
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