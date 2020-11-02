Число авиаперелетов в Украине в октябре снизилось на 56%

Количество полетов, которые “Украэрорух” обеспечил аэронавигационным обслуживанием в октябре 2020 года, составляет 13 041 рейс, на 56,4% меньше, чем за соответствующий период 2019 года.
При этом украинские авиакомпании выполнили 4943 рейса (на 49,6% меньше, чем в октябре прошлого года), иностранные авиакомпании — 8098 рейсов (-59,8%), сообщает пресс-служба “Украэроруха”.
Указано, что по типам полетов авиатрафик распределяется так:
Динамика количества полетов в воздушном пространстве Украины в 2020 году:
Как отмечается, ожидания международного авиационного сообщества на восстановление интенсивности полетов во второй половине 2020 года не исполнились.
“Рассчитывать на положительную динамику авиатрафика до конца года не стоит, поскольку в период зимней навигации спрос на перелеты всегда ниже, чем в летний сезон, а эпидемическая ситуация во многих странах не способствует отмене карантина”, — говорится в сообщении.
Чтобы избежать углубления кризиса авиационной отрасли, Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) призывает правительства стран мира снять карантин для путешественников, заменив его тестированием на COVID-19.
Как прогнозируют в IATA, объем авиатрафика в мире по результатам текущего года сократится на 66% по сравнению с 2019 годом, а спрос на авиаперевозки в декабре снизится на 68%.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Nokia собирается вернуть на рынок свои легендарные телефоныВчера, 03:23 - 1297 4
В Великобритании хотят запустить передатчики 5G в стратосферуПозавчера, 22:34 - 183 3
Налог на депозиты: отменить нельзя оставитьВчера, 19:00 - 5188 2
Ответственность потребителя за долги по коммуналке: когда начисляется пеняВчера, 14:00 - 1194 2
Tesla выпустила собственную текилу (цена, фото)Вчера, 10:10 - 271 1
Украинцы должны подать декларации и уплатить подоходный налог: сколько и за чтоВчера, 10:00 - 30579 1
5 фактов, которые нужно знать о трудовых книжках (инфографика)Вчера, 08:08 - 5801 1
Налог на депозиты: отменить нельзя оставитьВчера, 19:00 - 5188 2
Кто в Украине зарабатывает более 40 тысяч: самые высокооплачиваемые вакансииВчера, 09:00 - 3405 1
Средняя стоимость квартир в новостройках Киева по классам (инфографика)Вчера, 15:00 - 2406
Tesla выпустила собственную текилу (цена, фото)Вчера, 10:10 - 271 1
В украинских поездах начали обновлять вагоны СВ (фото)Позавчера, 16:10 - 557 2
В Сингапуре создали самый быстрый и точный тест на COVID-19 (видео)02.11.2020, 12:10 - 1323
В Украине хотят потратить около 2 млрд гривен на новый метод диагностики COVID-1929.10.2020, 11:53 - 1262 6
ГСЧС получила 80 аварийно-спасательных пикапов (ФОТО)28.10.2020, 10:53 - 1097