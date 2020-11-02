Украинские общежития переходят в собственность общин

Кабинет министров передаст общежития в собственность общин в 2021 году.

В общей сложности планируют передать 490 общежитий. Это позволит 68,6 тыс. человек приватизировать комнаты и таким образом реализовать конституционное право на жилье, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

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Власти обещают выплатить компенсацию субъектам хозяйствования, в уставный капитал которых входят эти общежития. По расчетам Кабмина, это будет стоить 1,27 млрд грн, из которых 1 млрд выделят из местных бюджетов.

Многие общежития советских времен теперь числятся на балансе частных предприятий. Но, приватизировать комнату в общежитии, находящемся в частной собственности, люди не имеют права. Владелец дома в любой момент может сдать его в аренду.

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