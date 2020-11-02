Смарт-часы можно будет заряжать от человека

Ученые Китайского университета Гонконга работают над новым методом получения энергии от движений человека. Эту технологию могут использовать для подзарядки умных часов или другой носимой техники.
Так что уже вскоре умные часы смогут получать энергию совершенно новым способом, передает Gizmochina.
Во время лабораторных испытаний разработали устройство, которое имитирует движения руки при ходьбе. Устройство может собирать энергию от движения. Оно использует очень компактный генератор, который содержит менее 10 компонентов.
Это устройство состоит из блока захвата движения и блока выработки энергии. С его помощью ученые пытаются собирать энергию, которая возникает от движения человека.
В последнее время индустрия умных часов и других нательных девайсов существенно выросла. И такая тенденция сохранится и в дальнейшем. Так, в 2019 году рынок нательных устройств вырос до 20,65 миллиарда долларов, а к 2027 году, по прогнозам, он достигнет 96,31 миллиарда долларов.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Nokia собирается вернуть на рынок свои легендарные телефоныВчера, 03:23 - 1084 3
В Великобритании хотят запустить передатчики 5G в стратосферуПозавчера, 22:34 - 167 3
Налог на депозиты: отменить нельзя оставитьВчера, 19:00 - 2795 2
Ответственность потребителя за долги по коммуналке: когда начисляется пеняВчера, 14:00 - 1074 2
Tesla выпустила собственную текилу (цена, фото)Вчера, 10:10 - 227 1
Украинцы должны подать декларации и уплатить подоходный налог: сколько и за чтоВчера, 10:00 - 27001 1
5 фактов, которые нужно знать о трудовых книжках (инфографика)Вчера, 08:08 - 5018 1
Кто в Украине зарабатывает более 40 тысяч: самые высокооплачиваемые вакансииВчера, 09:00 - 3069 1
Налог на депозиты: отменить нельзя оставитьВчера, 19:00 - 2795 2
Средняя стоимость квартир в новостройках Киева по классам (инфографика)Вчера, 15:00 - 2185
Tesla выпустила собственную текилу (цена, фото)Вчера, 10:10 - 226 1
В украинских поездах начали обновлять вагоны СВ (фото)Позавчера, 16:10 - 522 2
В Сингапуре создали самый быстрый и точный тест на COVID-19 (видео)02.11.2020, 12:10 - 1308
В Украине хотят потратить около 2 млрд гривен на новый метод диагностики COVID-1929.10.2020, 11:53 - 1245 6
ГСЧС получила 80 аварийно-спасательных пикапов (ФОТО)28.10.2020, 10:53 - 1086