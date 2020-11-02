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Смарт-часы можно будет заряжать от человека

Смарт-часы можно будет заряжать от человека

Ученые Китайского университета Гонконга работают над новым методом получения энергии от движений человека. Эту технологию могут использовать для подзарядки умных часов или другой носимой техники.

Так что уже вскоре умные часы смогут получать энергию совершенно новым способом, передает Gizmochina.

Во время лабораторных испытаний разработали устройство, которое имитирует движения руки при ходьбе. Устройство может собирать энергию от движения. Оно использует очень компактный генератор, который содержит менее 10 компонентов.

Это устройство состоит из блока захвата движения и блока выработки энергии. С его помощью ученые пытаются собирать энергию, которая возникает от движения человека.

В последнее время индустрия умных часов и других нательных девайсов существенно выросла. И такая тенденция сохранится и в дальнейшем. Так, в 2019 году рынок нательных устройств вырос до 20,65 миллиарда долларов, а к 2027 году, по прогнозам, он достигнет 96,31 миллиарда долларов.

По материалам Телеканал новин 24
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