Volkswagen представил новый хэтчбек (фото)

Немецкий автопроизводитель Volkswagen представил новый автомобиль 2022 Volkswagen Golf R.
Об этом сообщает портал Car Buzz.
В хэтчбеке установлен 2-литровый двигатель с мощностью в 315 лошадиных сил, что на 27 л.с. больше, чем у своего предшественника Golf R. Крутящий момент составляет 295 Нм.
Вновь представленный автомобиль может разогнаться до «сотни» за 4,7 с, а максимальная скорость – 250 км в час.
Фото: Car Buzz
В новом авто установлен сенсорный дисплей на 25,4 см.
Хэтчбек будет доступен в трех цветах: черный, белый и голубой.
Фото: Car Buzz
На данный момент стартовая цена автомобиля неизвестна, однако первые продажи ожидаются в конце 2021 года.
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