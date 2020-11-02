Volkswagen представил новый хэтчбек (фото)

Немецкий автопроизводитель Volkswagen представил новый автомобиль 2022 Volkswagen Golf R.

Об этом сообщает портал Car Buzz.

В хэтчбеке установлен 2-литровый двигатель с мощностью в 315 лошадиных сил, что на 27 л.с. больше, чем у своего предшественника Golf R. Крутящий момент составляет 295 Нм.

Вновь представленный автомобиль может разогнаться до «сотни» за 4,7 с, а максимальная скорость – 250 км в час.



Фото: Car Buzz

В новом авто установлен сенсорный дисплей на 25,4 см.

Хэтчбек будет доступен в трех цветах: черный, белый и голубой.



Фото: Car Buzz

На данный момент стартовая цена автомобиля неизвестна, однако первые продажи ожидаются в конце 2021 года.