0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 193 0

Киев усиливает контроль за соблюдением карантинных ограничений в метро

Киев усиливает контроль за соблюдением карантинных ограничений в метро

Киев в связи с ухудшением эпидемической ситуации усиливает контроль за соблюдением масочного режима в метрополитене.

Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.

По словам Кличко, в наземном транспорте пассажиры более добросовестно соблюдают масочный режим, чем в метрополитене.

“Киев усиливает контроль за соблюдением мер безопасности в коммунальном общественном транспорте. В частности в метро. В метрополитене многие пренебрегают правилами безопасности. Без масок в метро пассажиров не впускать”, – отметил Виталий Кличко.

Справка Finance.ua:

  • В Украине по-новому будут штрафовать за маски на подбородках. Депутаты в первом чтении приняли законопроект, который обязывает предприятия следить за тем, чтобы посетители правильно носили маски. Речь идет о том, что маска должна находиться на лице, а не на подбородке, шее или еще где-то.
  • Тех, кто впустит в общественный транспорт, торговые центры и любые другие заведения посетителей, у которых маски надеты на подбородок, оштрафуют на сумму от 3400 до 5100 грн.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.