Киев усиливает контроль за соблюдением карантинных ограничений в метро

Киев в связи с ухудшением эпидемической ситуации усиливает контроль за соблюдением масочного режима в метрополитене.

Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.

По словам Кличко, в наземном транспорте пассажиры более добросовестно соблюдают масочный режим, чем в метрополитене.

“Киев усиливает контроль за соблюдением мер безопасности в коммунальном общественном транспорте. В частности в метро. В метрополитене многие пренебрегают правилами безопасности. Без масок в метро пассажиров не впускать”, – отметил Виталий Кличко.

Справка Finance.ua:

В Украине по-новому будут штрафовать за маски на подбородках. Депутаты в первом чтении приняли законопроект, который обязывает предприятия следить за тем, чтобы посетители правильно носили маски. Речь идет о том, что маска должна находиться на лице, а не на подбородке, шее или еще где-то.