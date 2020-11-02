В Киеве появятся многоуровневые развязки (список)

Разработчики проекта Генплана решили отказаться от строительства транспортных многоуровневых развязок в центральной части города.
Об этом говорится на сайте Генплана города.
В рамках Малой кольцевой дороги (проспект Валерия Лобановского, улица Елены Телиги и т.д.) предполагается возвести их только на удлинении Железнодорожного шоссе.
Исключение составляет развязка на площади Героев Великой Отечественной войны и предмостная правобережная развязка на Подольском мостовом переходе.
В то же время в проекте Генплана Киева акцентировано внимание на развитии общественного транспорта, в частности скоростного внеуличного. Предполагается, что со временем именно общественный транспорт будет играть ведущую роль в перевозке пассажиров.
Локации, где запланировано строительство многоуровневых транспортных развязок:
Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Абонплату на газ пересчитают: все украинцы через месяц получат новые платежкиВчера, 10:00 - 38088 22
Степанов допустил введение карантина "выходного дня" в УкраинеВчера, 10:40 - 1509 8
Рада не смогла отсрочить введение кассовых аппаратов для ФЛПВчера, 14:35 - 1539 7
От 8500 грн: Рада намерена усилить ответственность за незаконную добычу полезных ископаемыхВчера, 12:03 - 506 4
Сколько украинцев выступают за продление моратория на продажу сельхозземли - опросВчера, 21:22 - 409 3
Абонплату на газ пересчитают: все украинцы через месяц получат новые платежкиВчера, 10:00 - 38088 22
Банкир рассказал, что будет с гривной после выборов в СШАВчера, 16:15 - 2469 3
Цены на квартиры в столице в зависимости от станции метро (инфографика)Вчера, 14:03 - 1601
Рада не смогла отсрочить введение кассовых аппаратов для ФЛПВчера, 14:35 - 1539 7
Степанов допустил введение карантина "выходного дня" в УкраинеВчера, 10:40 - 1509 8
В Сингапуре создали самый быстрый и точный тест на COVID-19 (видео)02.11.2020, 12:10 - 943
В Украине хотят потратить около 2 млрд гривен на новый метод диагностики COVID-1929.10.2020, 11:53 - 1032 4
ГСЧС получила 80 аварийно-спасательных пикапов (ФОТО)28.10.2020, 10:53 - 896
Инженеры разработали автомобильное стекло с дополненной реальностью (видео)27.10.2020, 11:20 - 1333
В Китае разработали скоростной поезд: он может ездить и на стандартной, и на широкой колее26.10.2020, 10:24 - 1014