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В Киеве появятся многоуровневые развязки (список)

В Киеве появятся многоуровневые развязки (список)

Разработчики проекта Генплана решили отказаться от строительства транспортных многоуровневых развязок в центральной части города.

Об этом говорится на сайте Генплана города.

В рамках Малой кольцевой дороги (проспект Валерия Лобановского, улица Елены Телиги и т.д.) предполагается возвести их только на удлинении Железнодорожного шоссе.

Исключение составляет развязка на площади Героев Великой Отечественной войны и предмостная правобережная развязка на Подольском мостовом переходе.

В то же время в проекте Генплана Киева акцентировано внимание на развитии общественного транспорта, в частности скоростного внеуличного. Предполагается, что со временем именно общественный транспорт будет играть ведущую роль в перевозке пассажиров.

Локации, где запланировано строительство многоуровневых транспортных развязок:

  • на Харьковской площади;
  • на пересечении улицы Бориспольской с Харьковским шоссе,
  • на проспекте Романа Шухевича,
  • на ул. Братиславской;
  • на ул. Оноре де Бальзака;
  • на Дарницкой площади;
  • на ул. Привокзальной;
  • возле станции метро “Черниговская”;
  • на проспекте Академика Палладина;
  • на Большой окружной дороге;
  • на площади Валерия Марченко.

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По материалам Finance.UA
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