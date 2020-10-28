Межбанк: будет ли и сегодня приятный сюрприз от гривны

Среда на валютном рынке пройдет очень активно и с продолжением интриги по дальнейшему поведению доллара и евро как на украинском, так и на международном рынках.

Вчерашнее укрепление гривны относительно доллара (28,52/28,55 гривен к концу дня) и практически сохранение позиций нацвалюты относительно евро (33,41/33,44 к завершению сессии) – стало приятным сюрпризом для всех участников торгов, но не дало общего понимания по дальнейшему тренду этих валют на нашем рынке.

С учетом фактора проведения выборов в США и оглашения их предварительных результатов, продолжением беспрецедентного роста заболевших коронавирусом в Европе, недавних террористических атак в Вене, обвала турецкой лиры и потерь многих мировых инвесторов, которые активно вкладывались в экономику этой страны, а также угрозы полного локдауна во многих странах ЕС – валютные ралли по паре евро/доллар, а также и всех остальных валют относительно доллара – неминуемы. Это отразится и на курсе евро относительно гривны и сегодня на украинском валютном рынке спекуляции по этой валюте только усилятся.

На момент написания статьи соотношение пары евро/доллар находится на отметке 1,1633 доллара за евро и евровалюта ситуативно просела на 65 пунктов, что впрочем не говорит о том, что в ближайшее время все не изменится в противоположную сторону. Спекулятивные операции по евро будут сегодня одним из главных инструментов для заработков банков и финкомпаний на украинском валютном рынке.

Из внутренних факторов в пользу гривны сработают сегодняшние расчеты по результатам аукциона Минфина по размещению ОВГЗ (продано облигаций на 1,955 млрд грн), а также периодические активные распродажи валюты госбанками. Заканчивается гривна и у экспортеров, которые уже почти потратили ее всю на текущие хозяйственные расходы. В случае значительного перевеса спроса над предложением мы снова увидим Нацбанк с интервенцией по продаже доллара.

Против нацвалюты будет играть фактор неопределенности, который всегда приводит к росту спроса на валюту со стороны клиентов. А также активные скупки валюты нерезидентами, “дочками” иностранных компаний под вывод дивидендов и крупных импортеров. Последние озабочены постепенным ростом курса и поэтому стараются быстро закрывать свои внешние обязательства.

Как и вчера – весь этот микс внешних и внутренних факторов приведет валютный рынок Украины в очень активное состояние с элементами спекулятивной игры как по доллару, так и по евро. По прогнозам “Минфина” в среду объем операций на межбанке составит до $160-200 млн при заключении до 420-530 сделок. По рублю сегодня большой активности мы не ожидаем. В РФ выходной и расчеты будут на ТОМе.

Курсы межбанка по прогнозу 4 ноября будут в пределах: доллар – коридор 28,40 – 28,65 гривен, евро – коридор 32,95 – 33,55 гривен.

На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут в пределах: доллар – коридор покупок и продаж 28,35- 28,75 гривен, евро – коридор от 32,85 – 33,75 гривен.

Котировки наличного валютного рынка на 10 утра:

Курс доллара в банках: прием 28,40 – 28,53 и продажа 28,65- 28,80 гривен.

В обменниках финкомпаний: покупка 28,55 – 28,61 гривен и продажа 28,65- 28,70.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 28,52 /28,55

евро – 33,40 / 33,44

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1729 / 1,1731

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