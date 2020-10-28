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Полмиллиона для "Большого строительства» - на взятке поймали чиновников на Закарпатье

Полмиллиона для "Большого строительства» - на взятке поймали чиновников на Закарпатье

Служба безопасности Украины поймала на взятке в полмиллиона гривен заместителя Закарпатского облсовета и руководителя местного управления ГАСИ, который они требовали с подрядчика для возведения объектов проекта “Большая стройка”.

Об этом говорится в сообщении СБУ.

По предварительным данным, чиновники обещали за эти деньги не препятствовать выполнению работ в рамках программы.

В СБУ утверждают, что чиновники наладили механизм получения взяток с предпринимателей. Сотрудники СБУ задокументировали вымогательство денег с представителя фирмы, победившей в тендере на строительство в одном из сел культурного центра в рамках “Большого строительства”.

“За более чем полмиллиона гривен фигуранты “гарантировали” подрядчику не создавать искусственных препятствий во время проведения соответствующих строительных работ”, – говорится в сообщении.

Задержали представителя облсовета и ГАСИ после передачи всей суммы взятки.

Их подозревают в получении неправомерной выгоды должностным лицом. Ведутся следственные действия.

По материалам Економічна Правда
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