Абонплату на газ пересчитают: все украинцы через месяц получат новые платежки

В Украине с 1 января 2021-го пересчитают размер абонплаты на газ для всех потребителей. Эти деньги тратят на содержание инфраструктуры, а платить нужно ежемесячно одну и ту же сумму. Сейчас мы платим с учетом объемов потребления в 2019 году, а в следующем году сумму пересчитают уже по данным за этот год.

Об этом пишет Обозреватель.

Что такое абонплата:

в Украине перед тем как запустить рынок газа (сейчас можно самостоятельно выбирать и в любой момент менять поставщика), разделили платежку на две составляющие. Первая – газ, который использовали (платить по счетчику), вторая – расходы на содержание инфраструктуры (еще называют плата “за трубу”).

Как рассчитывают абонплату:

размер абонентской платы рассчитывается с учетом потребления за прошлый год. Весь газ в кубометрах, которые израсходовали, умножают на тариф и делят на 12 месяцев. То, что получилось, – абонплата;

тариф у каждого облгаза свой. Он зависит и от протяженности труб, и от зарплат на предприятии, и от сопутствующих затрат. В среднем тариф колеблется около 1 грн. Те, кто использует газ для отопления, могут вносить около 100-300 грн абонплаты, если голубое топливо используют только для приготовления пищи, оплата может составлять около 20 грн.

“За основу берется объем потребления газа в течение “газового года”. Это промежуток времени с начала октября по конец сентября. Сумма кубов газа, потребленного за год, умножается на тариф за доставку. Результат делится на 12 равных платежей, вносимых ежемесячно в течение года”, – пояснили в пресс служба Регионального газовой компании.

Как пересчитают размер в 2021 году:

сейчас мы платим с учетом объемов потребления с 1 октября 2018-го по 30 сентября 2019-го. А с 1 января будем платить из расчета того газа, который израсходовали с октября 2019-го по конец сентября 2020-го;

если вы в этот период расходовали больше, то вырастет и сумма в платежках. Если же экономили, то, скорее всего, сможете платить меньше.

Правда, ряд облгазов планирует пересмотреть и сам тариф. Среди них, например, Киевоблгаз. Там подсчитали, что собранных денег им не хватает: росли зарплаты, увеличивалась стоимость материалов. Поэтому и абонплата должна быть больше.

Справка Finance.ua:

К концу 2020 года Оператор газохранилищ Украины планирует ввести в промышленную эксплуатацию программный комплекс, который автоматически собирает и анализирует данные приборов учета объема и качества природного газа в единицах энергии (кВт).

С 1 ноября компания НАК “Нафтогаз” повысила цену на газ для населения. Об этом свидетельствуют данные на сайте НАК “Нафтогаз”. Если сравнивать с октябрем, то цена газа выросла на 34,7%.

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