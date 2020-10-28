Абонплату на газ пересчитают: все украинцы через месяц получат новые платежки

В Украине с 1 января 2021-го пересчитают размер абонплаты на газ для всех потребителей. Эти деньги тратят на содержание инфраструктуры, а платить нужно ежемесячно одну и ту же сумму. Сейчас мы платим с учетом объемов потребления в 2019 году, а в следующем году сумму пересчитают уже по данным за этот год.
Об этом пишет Обозреватель.
Что такое абонплата:
Как рассчитывают абонплату:
“За основу берется объем потребления газа в течение “газового года”. Это промежуток времени с начала октября по конец сентября. Сумма кубов газа, потребленного за год, умножается на тариф за доставку. Результат делится на 12 равных платежей, вносимых ежемесячно в течение года”, – пояснили в пресс служба Регионального газовой компании.
Как пересчитают размер в 2021 году:
Правда, ряд облгазов планирует пересмотреть и сам тариф. Среди них, например, Киевоблгаз. Там подсчитали, что собранных денег им не хватает: росли зарплаты, увеличивалась стоимость материалов. Поэтому и абонплата должна быть больше.
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