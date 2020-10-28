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Межбанк: как американские выборы отразились на валюте

Межбанк: как американские выборы отразились на валюте

Вторник не порадовал участников валютного рынка какой-либо определенностью в отношении курсообразования на ближайшие дни. Интрига по тренду на межбанке сохранилась, несмотря на то, что доллар даже просел за сегодня с утренних 28,645/28,66 до 28,52/28,55 к концу дня.

Фактор американских выборов за счет разницы во времени с США – еще не отразился на настроениях украинских клиентов на межбанке, так как вторая половина дня в Украине – по факту это только начало работы американских рынков и проведения выборов в Штатах. А по евро основная часть сделок на нашем межбанке прошла в первой половине дня и предстоящие валютные ралли по паре евро/доллар пока только начинаются и уже не затронут сегодняшние котировки евро относительно гривны. Но зато завтра с утра могут преподнести всем владельцам евро много сюрпризов за счет курсовых переоценок. В итоге, карвалол будут пить как казначеи банков, так и клиенты с крупными валютными остатками на счетах.

Сами же украинские торги (без учета фактора начинающейся турбулентности на мировых площадках) прошли при небольшом превышении предложения по доллару и относительного равновесия по евро. Нацбанк не вмешивался в ситуацию и участия сегодня в торгах не принимал.

Ход торгов:

Спрос был ниже предложения и с утренних 28,645/28,66 гривен доллар подешевел до 28,615/28,63 к 11:00 и до 28,54/28,57 гривен к 12:00. Часть продавцов выжидали – не появится ли НБУ с выкупом ситуативного излишка доллара на межбанке, а часть покупателей- решили взять паузу и купить валюту подешевле. Но регулятор так и не появился.

К обеду основная часть покупателей уже решила не испытывать судьбу и вышла на торги с основными объемами покупок, а вот продавцы все боялись продешевить и уже не были готовы особо снижать свои запросы по курсу.

В итоге – котировки остановились на уровне 28,555/28,585 гривен за доллар до 14 часов, а затем постепенно снизились на единичных сделках до 28,53/28,55 к 16 часам и до 28,52/28,55 к концу дня.

Главные события 3 ноября на межбанке:

1. Сохранение неопределённости по дальнейшему поведению курса даже с учетом того, что доллар за день подешевел с утренних 28,645/28,66 до 28,52/28,55 гривен к концу сессии.

2. Нацбанк не выходил на рынок.

3. Справочный курс НБУ на 12:00 зафиксирован на уровне 28,6177 гривен, а официальный на 4 ноября установлен на отметке 28,60 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 28,56 / 28,58
евро – 33,41 / 33,43

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1729 / 1,1731

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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