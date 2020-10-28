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Определены четыре места, где могут построить новый аэропорт в Закарпатье

Определены четыре места, где могут построить новый аэропорт в Закарпатье

Для строительства новой воздушной гавани в Закарпатской области рассматриваются четыре потенциальные локации – Мукачево, Хуст, села Среднее и Ратовцы.

Об этом заявили в комментарии ЦТС в Госагентстве инфраструктурных проектов (Укринфрапроект).

«Рабочая группа рассмотрела 4 потенциальные локации для строительства аэродрома (в Закарпатье. – Ред.). Сейчас рассматриваются плюсы и минусы локаций для определения оптимального места строительства. Уже в этом месяце начнутся изыскательские работы», – рассказал глава Укринфрапроекта Кирилл Хомяков.

В ведомстве отметили, что этот список окончателен – другие места для строительства аэропорта рассматриваться не будут. На проектные работы правительство утвердило 30 млн грн.

Идея строительства аэропорта в Мукачево звучала раньше чаще всего. При этом Хомяков отмечал, что у Мукачево есть свои недостатки: «В Мукачево есть свои плюсы и минусы. Там, если полоса будет располагаться так, как она располагалась на действующем военном аэродроме, то взлет/посадка может быть только с одной стороны. Поэтому анализируется возможность размещения полосы под определенным углом, чтобы не было этих ограничений. Если такая возможность подтвердится, то, что для этого нужно – дополнительная земля и т. д.»

Хуст в качестве потенциального места строительства нового аэропорта в 2018 году называл тогдашний министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Село Среднее находится на половине пути между Ужгородом и Мукачево. С идеей строительства аэропорта здесь выступала одна из местных государственных агрокомпаний, которая располагает соответствующими земельными участками.

Село Ратовцы находится к югу от Ужгорода, в 11 км от нынешнего аэропорта.

По материалам Центр транспортных стратегий
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