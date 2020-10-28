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Почему стоит подписывать договор о сдаче жилья в аренду

Почему стоит подписывать договор о сдаче жилья в аренду

Чтобы в будущем не было проблем, как у собственника квартиры, так и у нанимателя, договор аренды жилья все же стоит оформлять по всем правилам – в письменном виде, а не как обычно бывает на практике, когда люди просто договариваются без каких-либо бумаг.

Об этом говорится в Telegram-канале “Блог права”.

Если договор не заключен:

  • наймодатель может выселить нанимателя в любой момент, использовав даже правоохранительные органы, поскольку без надлежащего оформления бумаг он там действительно находится без законных оснований;

  • кроме того, может оказаться, что наймодатель не имеет никакого отношения к этому жилью и это своеобразная мошенническая “схема”;
  • в случае незаключения договора арендодателям следует учесть, что наниматели никоим образом не будут нести ответственности за сохранность самого жилья и имущества в нем.

Поэтому стоит письменно закрепить отношения аренды жилья, как того требуют нормы права.

Что нужно знать о договоре и обязанностях обеих сторон:

  • в соответствии с нормами гражданского законодательства по договору найма (аренды) жилья одна сторона-собственник жилья (наймодатель) передает или обязуется передать другой стороне (нанимателю) жилье для проживания в нем на определенный срок за плату;
  • договор найма жилья заключается в письменной форме;
  • среди обязанностей нанимателя – использование жилья только для проживания в нем, обеспечение сохранности жилья и поддержание его в надлежащем состоянии;
  • также наниматель обязан своевременно вносить плату за жилье и самостоятельно вносить плату за коммунальные услуги, если иное не установлено договором найма;
  • в случае истечения срока договора найма жилья наниматель имеет преимущественное право на заключение договора найма жилья на новый срок.

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Не позднее чем за три месяца до истечения срока договора найма жилья наймодатель может предложить нанимателю заключить договор на тех же или иных условиях либо предупредить нанимателя об отказе от заключения договора на новый срок.

По материалам Finance.UA
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