Почему стоит подписывать договор о сдаче жилья в аренду

Чтобы в будущем не было проблем, как у собственника квартиры, так и у нанимателя, договор аренды жилья все же стоит оформлять по всем правилам – в письменном виде, а не как обычно бывает на практике, когда люди просто договариваются без каких-либо бумаг.
Об этом говорится в Telegram-канале “Блог права”.
Если договор не заключен:
Поэтому стоит письменно закрепить отношения аренды жилья, как того требуют нормы права.
Что нужно знать о договоре и обязанностях обеих сторон:
Не позднее чем за три месяца до истечения срока договора найма жилья наймодатель может предложить нанимателю заключить договор на тех же или иных условиях либо предупредить нанимателя об отказе от заключения договора на новый срок.
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