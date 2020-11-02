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В Украине в обращении находится 73 млн платежных карт (инфографика)

В Украине в обращении находится 73 млн платежных карт (инфографика)

Общее количество эмитированных платежных карт в Украине по состоянию на 1 октября 2020 года составило 73,4 млн шт. Это больше на 7,4%, если сравнить с январем 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

Количество платежных карт, которые использовались для расходных операций (безналичные и получение наличных), выросло на 5,7% (если сравнивать с январем этого года) – до 38,4 мл шт. платежных карт (52,4% всех платежных карт).

Почти 40% платежных карт (14,9 млн шт.), с применением которых были проведены расходные операции в сентябре 2020 года, – бесконтактные и токенизованные карты. Так, в сентябре 2020 года для проведения операций были использованы 11,5 млн бесконтактных карт. Это на 51% больше, если сравнить с январем 2020 года.

Количество токенизованных карт, которыми украинцы пользовались для проведения операций в сентябре 2020 года, составляло почти 3,4 млн шт. Это на 50% больше, если сравнивать с январем 2020 года.

Столь высокая популярность бесконтактных платежных инструментов привела к существенному росту безналичных операций с использованием бесконтактных и токенизованных карт (с помощью смартфонов и других NFC-устройств). Более половины от общего количества и суммы безналичных операций в торговых сетях (54% по обоим показателям) за девять месяцев 2020 года происходило бесконтактно, тогда как год назад – только треть.


Инфографика: НБУ

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По материалам Finance.UA
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