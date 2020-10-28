Lenovo представила робота-маляра с искусственным интеллектом

Китайский технологический гигант Lenovo представил своего первого самостоятельно разработанного промышленного робота, получившего название Morningstar. Продукт был показан на конференции по инновациям и технологиям 2020 года.

Промышленный робот Morningstar использует передовые вычислительные мощности и позволяет работникам выполнять покрасочные работы удаленно, пишет Gizmochina.

Новинку показали на конференции Lenovo 2020 года. Раньше компания занималась компьютерами, но теперь решила выпустить промышленного робота.

Попадая в новое помещение, Morningstar просканирует его, после чего визуализирует пространство на виртуальной машине. В корпусе устройства установлена бинокулярная стереокамера, которая и собирает данные. После анализа в специальные контейнеры загружается краска, и робот приступает к работе.



Фото: gizmochina

Управлять роботом может оператор в очках дополненной реальности, однако он также имеет алгоритм самостоятельного обучения, который позволит выполнять определенные действия уже без участия человека.