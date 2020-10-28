0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 72 0

Население сократило покупку и продажу долларов в октябре

Население сократило покупку и продажу долларов в октябре

По итогам октября украинцы продали через банковскую систему наличными $1,357 млрд в эквиваленте, а купили – $1,304 млрд, следует из данных Нацбанка.

Сальдо (чистая продажа) составило $53,5 млн. По сравнению с сентябрем граждане сократили продажу на $125 млн, а покупку – на $43 млн.

По данным регулятора за 2020 год, больше всего украинцы принесли валюты в банки в июле – $1,543 млрд. Максимальный объем покупки был зафиксирован в том же месяце – $1,321 млрд.

Объемы как продажи, так и покупки валютной налички резко упали в апреле (с $1,329 млрд до $0,787 млрд и с $1,251 млрд до $0,736 млрд), а потом начали симметрично расти. С июля изменения стали не такими существенными.


График: НБУ

Официальный курс доллара на 1 октября был установлен Нацбанком на уровне 28,31 грн, а к концу месяца он вырос почти до 28,44 грн. Таким образом, гривна потеряла 13 копеек. Минимум пришелся на 12 октября, когда за доллар давали 28,21 грн.

🎬 Узнавайте первыми о валютных колебаниях на YouTube-канале Finance.ua

По материалам УБР
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.