Население сократило покупку и продажу долларов в октябре

По итогам октября украинцы продали через банковскую систему наличными $1,357 млрд в эквиваленте, а купили – $1,304 млрд, следует из данных Нацбанка.
Сальдо (чистая продажа) составило $53,5 млн. По сравнению с сентябрем граждане сократили продажу на $125 млн, а покупку – на $43 млн.
По данным регулятора за 2020 год, больше всего украинцы принесли валюты в банки в июле – $1,543 млрд. Максимальный объем покупки был зафиксирован в том же месяце – $1,321 млрд.
Объемы как продажи, так и покупки валютной налички резко упали в апреле (с $1,329 млрд до $0,787 млрд и с $1,251 млрд до $0,736 млрд), а потом начали симметрично расти. С июля изменения стали не такими существенными.
График: НБУ
Официальный курс доллара на 1 октября был установлен Нацбанком на уровне 28,31 грн, а к концу месяца он вырос почти до 28,44 грн. Таким образом, гривна потеряла 13 копеек. Минимум пришелся на 12 октября, когда за доллар давали 28,21 грн.
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