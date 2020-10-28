Tesla через месяц покажет обновленный бронированный Cybertruck

Основатель компании Tesla Илон Маск заявил, что компания через месяц покажет обновленный бронированный автомобиль Cybertruck.
Об этом сообщает портал Electrek.
Отмечается, что более полумиллиона человек уже предварительно заказали Cybertruck, они с интересом ожидают увидеть обновленный результат.
Пока неизвестно, какие сами изменения произошли с электрическим бронированным автомобилем.
Однако ранее Маск намекал на уменьшение параметров самого автомобиля и обновление пневматической подвески электрокара.
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