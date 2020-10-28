Как работает сервис ГНС для возврата ошибочно уплаченных налогов (инфографика)

Для упрощения процедуры возврата ошибочно и/или излишне уплаченных платежей действует сервис «Е-возврат».
Об этом сообщила Государственная налоговая служба Украины.
Чем полезен сервис: налогоплательщики имеют возможность в режиме 24/7 дистанционно подать заявление на возврат средств через Электронный кабинет в «три клика».
Как это работает:
Возврат ошибочно и/или излишне уплаченных средств возможен только в течение 1095 дней с даты их уплаты и при условии отсутствия у такого плательщика налогового долга.
В ГНС отмечают, что сервисом за 10 месяцев текущего года воспользовались 249 тыс. плательщиков, из которых 128 тыс. – подали заявления на возврат средств и 121 тыс. граждан задекларировали право на возврат налоговой скидки по декларациям об имущественном состоянии и доходах.
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