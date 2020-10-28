Как работает сервис ГНС для возврата ошибочно уплаченных налогов (инфографика)

Для упрощения процедуры возврата ошибочно и/или излишне уплаченных платежей действует сервис «Е-возврат».

Об этом сообщила Государственная налоговая служба Украины.

Чем полезен сервис: налогоплательщики имеют возможность в режиме 24/7 дистанционно подать заявление на возврат средств через Электронный кабинет в «три клика».

Как это работает:

в главном меню электронного кабинета необходимо перейти к разделу «Заявления, запросы для получения информации»;

из предложенного перечня выбрать форму Заявления о возврате ошибочно и/или излишне уплаченных сумм денежных обязательств и пени (J1302001 – для юридических лиц или F1302001 – для физических лиц);

после заполнения предложенных реквизитов заявления необходимо сохранить его, подписать и отправить территориальному органу ГНС .

Возврат ошибочно и/или излишне уплаченных средств возможен только в течение 1095 дней с даты их уплаты и при условии отсутствия у такого плательщика налогового долга.

В ГНС отмечают, что сервисом за 10 месяцев текущего года воспользовались 249 тыс. плательщиков, из которых 128 тыс. – подали заявления на возврат средств и 121 тыс. граждан задекларировали право на возврат налоговой скидки по декларациям об имущественном состоянии и доходах.

Справка Finance.ua:

Ранее в ГНС упростили и ускорили процесс снятия с учета ФЛП .

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