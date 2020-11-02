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Беспилотники для ремонта дорог: в Британии анонсировали начало амбициозного проекта

Беспилотники для ремонта дорог: в Британии анонсировали начало амбициозного проекта

Ремонт выбоин и дорог в целом может быть длительным, трудоемким и дорогим процессом, следовательно, это именно та область, где инновации и технологии могут сыграть значительную роль в предстоящие годы.

Недавно Ливерпульский университет объявил о создании отдела, который будет заниматься коммерциализацией исследований, связанных с дефектами дорог. Отдел, получивший название Robotiz3d Ltd, имеет целью использовать искусственный интеллект и робототехнику для улучшения того, как проявляются и затем устраняются трещины и выбоины на дорогах. Эксперты стремятся разработать свою автономную систему ремонта дорог – ARRES. Главным техническим директором Robotiz3d назначен Паоло Паолетти из инженерной школы университета Ливерпуля.

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«Предложенная система сможет автономно обнаруживать и характеризовать дефекты дороги, такие как трещины и выбоины, оценивать и прогнозировать серьезность таких дефектов и устранять трещины, чтобы они не превращались в выбоины», – рассказал он.

Еще одно исследование включает проект «самовосстановления города». В нем принимают участие Университет Лидса, Университетский колледж Лондона, Университет Саутгемптона и Университет Бирмингема. Проект предусматривает использование беспилотников для отслеживания, а затем устранение трещин на дорогах с помощью 3D-принтеров для асфальта.

Оба вышеупомянутых проекта интересны тем, что предлагают то, что может стать «комплексным» решением, которое выявляет и затем устраняет проблемы, связанные с состоянием дорог, прежде чем они станут серьезными. Это может помочь сократить как эксплуатационные затраты, так и время, затрачиваемое на ремонт.

Фото: budport.com.ua

По материалам Build Portal
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