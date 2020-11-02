Беспилотники для ремонта дорог: в Британии анонсировали начало амбициозного проекта

Ремонт выбоин и дорог в целом может быть длительным, трудоемким и дорогим процессом, следовательно, это именно та область, где инновации и технологии могут сыграть значительную роль в предстоящие годы.
Недавно Ливерпульский университет объявил о создании отдела, который будет заниматься коммерциализацией исследований, связанных с дефектами дорог. Отдел, получивший название Robotiz3d Ltd, имеет целью использовать искусственный интеллект и робототехнику для улучшения того, как проявляются и затем устраняются трещины и выбоины на дорогах. Эксперты стремятся разработать свою автономную систему ремонта дорог – ARRES. Главным техническим директором Robotiz3d назначен Паоло Паолетти из инженерной школы университета Ливерпуля.
Читайте также: Укравтодор рассказал, сколько украинцев трудоустроил
«Предложенная система сможет автономно обнаруживать и характеризовать дефекты дороги, такие как трещины и выбоины, оценивать и прогнозировать серьезность таких дефектов и устранять трещины, чтобы они не превращались в выбоины», – рассказал он.
Еще одно исследование включает проект «самовосстановления города». В нем принимают участие Университет Лидса, Университетский колледж Лондона, Университет Саутгемптона и Университет Бирмингема. Проект предусматривает использование беспилотников для отслеживания, а затем устранение трещин на дорогах с помощью 3D-принтеров для асфальта.
Оба вышеупомянутых проекта интересны тем, что предлагают то, что может стать «комплексным» решением, которое выявляет и затем устраняет проблемы, связанные с состоянием дорог, прежде чем они станут серьезными. Это может помочь сократить как эксплуатационные затраты, так и время, затрачиваемое на ремонт.
Фото: budport.com.ua
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Могут ли за долги выселить из квартиры - разъяснение МинюстаПозавчера, 16:00 - 4341 6
Новую пенсионную систему должны принять до конца года: что предложил КабминВчера, 08:20 - 3975 5
В пригороде дешевле, чем в Киеве: как и сколько можно сэкономить на покупке квартирыВчера, 16:20 - 11256 3
Смарт-часы можно будет заряжать от человекаПозавчера, 23:00 - 500 3
Оплатят гражданам коммуналку за четыре месяца: правительство Грузии поддержит население в отопительный сезонВчера, 07:45 - 596 3
Названы автомобили, которые украинцы чаще всего переводят на газВчера, 15:34 - 14025
В пригороде дешевле, чем в Киеве: как и сколько можно сэкономить на покупке квартирыВчера, 16:20 - 11256 3
Ford планирует выпускать дешевые электромобили: какова будет их стоимостьВчера, 00:32 - 9972
Какие активы нужно покупать, чтобы застраховаться от грядущего обвала рынка акций: советы инвестораВчера, 09:30 - 4074 1
Новую пенсионную систему должны принять до конца года: что предложил КабминВчера, 08:20 - 3975 5
Первым «космическим миллиардером», кто совершит полет в космос станет Ричард Брэнсон из Virgin Galactic (видео)Вчера, 13:10 - 72
Tesla выпустила собственную текилу (цена, фото)Позавчера, 10:10 - 424 1
В украинских поездах начали обновлять вагоны СВ (фото)06.11.2020, 16:10 - 831 2
В Сингапуре создали самый быстрый и точный тест на COVID-19 (видео)02.11.2020, 12:10 - 1437
В Украине хотят потратить около 2 млрд гривен на новый метод диагностики COVID-1929.10.2020, 11:53 - 1330 7