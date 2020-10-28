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Рынок планшетов вырос на 25% благодаря пандемии коронавируса

Рынок планшетов вырос на 25% благодаря пандемии коронавируса

Объем мирового рынка планшетов вырос на четверть, чему способствовала пандемия коронавируса COVID-19, которая заставила большое количество людей работать и учиться из дома.

Об этом свидетельствуют данные аналитической компании IDC, на которые ссылается DailyComm.

Аналитики подсчитали, что в июле-октябре 2020 года производители по всему миру выпустили 47,6 млн планшетов против 38,1 млн штук годом ранее. Больше всех продуктов отгрузила Apple – 13,9 млн единиц, что на 17,4% превышает показатель годичной давности.

Как и ожидалось, Apple показала хорошие результаты в сегменте образования, а в потребительском секторе наблюдался рост продаж iPhone после двух кварталов спада. В то время как модель iPad 2019 года смогла сохранить наибольшую долю поставок, iPad последнего поколения сумел зафиксировать заметный объем поставок, несмотря на его поздний запуск.

На второй строчке в списке крупнейших в мире производителей планшетов находится южнокорейский гигант Samsung, который контролирует 19,8% рынка. Причем спрос на устройства этой компании по сравнению с третьей четвертью 2019-го вырос почти практически вдвое – на 89,2%.

Samsung делает ставку на гибридные решения, которые за счет съемной или откидной клавиатуры могут трансформироваться из планшетов в ноутбуки и обратно. Спрос на такие продукты в третьем квартале 2020 года оказался быстрорастущим. В течение того же периода южнокорейская компания выпустила на рынок первый планшет с поддержкой 5G-связи – Galaxy Tab S7+.

Замыкает тройку лидеров Amazon с 11,4% отрасли. Далее следуют Huawei и Lenovo, результат которых составляет 10,2% и 8,6% соответственно. Все остальные поставщики совместно контролируют пятую часть мирового рынка планшетов – примерно 20,9%.

Huawei удалось увеличить поставки планшетов на треть, что способствовало наращиванию и рыночной доли. Несмотря на санкции со стороны правительства США, китайский производитель смог увеличить объемы бизнеса во многих регионах. Однако поставки нужных компонентов для планшетов являются проблемой для Huawei, так же как и отсутствие доступа к сервисам Google. В результате перспективы развития планшетного бизнеса Huawei остаются неопределенными, считают аналитики IDC.

По материалам Mind
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