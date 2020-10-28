Паспорта и номерные знаки можно будет получить по почте: Рада приняла закон о работе ЦПАУ

Верховная Рада приняла законопроект № 2679, которым вносятся изменения в некоторые законодательные акты Украины, чтобы оптимизировать сеть и функционирование центров предоставления административных услуг и усовершенствовать доступ к админуслугам, которые предоставляются в электронной форме.
Об этом свидетельствует информация на сайте ВР.
Что не так с ЦПАУ? Существенным недостатком ЦПАУ является также то, что в соответствии с законом услуги предоставляются не в центре, а через центр. Для граждан предоставление услуг через центр, а не в центре означает необходимость посещать его как минимум дважды: один раз подать документы, второй раз забрать.
Причиной возникновения другого комплекса проблем является несовершенство предоставления административных услуг в электронной форме.
Что предлагают изменить:
Напомним, ранее в Минцифры рассказали о планах запустить онлайн-платформу для работы центров предоставления административных услуг (ЦПАУ).
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