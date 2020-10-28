Паспорта и номерные знаки можно будет получить по почте: Рада приняла закон о работе ЦПАУ

Верховная Рада приняла законопроект № 2679, которым вносятся изменения в некоторые законодательные акты Украины, чтобы оптимизировать сеть и функционирование центров предоставления административных услуг и усовершенствовать доступ к админуслугам, которые предоставляются в электронной форме.

Об этом свидетельствует информация на сайте ВР.

Что не так с ЦПАУ? Существенным недостатком ЦПАУ является также то, что в соответствии с законом услуги предоставляются не в центре, а через центр. Для граждан предоставление услуг через центр, а не в центре означает необходимость посещать его как минимум дважды: один раз подать документы, второй раз забрать.

Причиной возникновения другого комплекса проблем является несовершенство предоставления административных услуг в электронной форме.

Что предлагают изменить:

ликвидировать ЦПАУ , созданные районными государственными администрациями, и предоставлять услуги только в ЦПАУ органов местного самоуправления;

предоставление услуг не через ЦПАУ , а в ЦПАУ – административные услуги будут предоставляться расположенными в ЦПАУ администраторами;

ликвидировать Единый государственный портал административных услуг, а взамен образовать единый государственный веб-портал электронных услуг. Им можно будет воспользоваться, чтобы получить электронные, в том числе административные и иные публичные услуги. Портал будет работать в смартфоне или планшете;

предоставлять результаты административных услуг другими видами почтовых отправлений, а не только заказным письмом. По почте можно будет получить паспорта, удостоверения, другие документы и вещи, которые выдаются лицам по результатам предоставления административных услуг;

некоторые административные услуги можно будет получить без подачи заявления. Действия органов власти, связанные с реализацией прав лиц, будут признаваться административными услугами, а потому будут осуществляться не по усмотрению органов власти, а по процедуре, в сроки и на основании документов, определенных нормативно-правовыми актами.

Напомним, ранее в Минцифры рассказали о планах запустить онлайн-платформу для работы центров предоставления административных услуг (ЦПАУ).