Apple пообещала бесплатно заменить AirPods Pro

Американская компания Apple признала, что партия AirPods Pro, которая была выпущена 2019-го года, некачественная и имеет проблемы с треском. Поэтому организация запустила программу обмена проблемных наушников на новые абсолютно бесплатны.
На шум и треск в наушниках начали жаловаться в ноябре 2019. Потребители заметили, что бас частично начал пропадать, наушники будто потрескивали, не было эффекта уменьшения внешнего шума.
Компания начала работать над жалобами и рекомендовала владельцам проблемных наушников обновить прошивку до последней версии и поэкспериментировать с программами-плеерами.
Когда потребители техники сообщили, что эти манипуляции безрезультатны, Apple пообещала бесплатно заменить наушники на исправные. Стоит лишь обратиться в авторизованный сервисный центр компании. Список компаний в Украине, где можно обменять AIrPods Pro, доступный на официальном сайте Apple. Осуществить обмен можно, если с момента приобретения наушников прошло не более двух лет.
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