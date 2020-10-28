Apple пообещала бесплатно заменить AirPods Pro

Американская компания Apple признала, что партия AirPods Pro, которая была выпущена 2019-го года, некачественная и имеет проблемы с треском. Поэтому организация запустила программу обмена проблемных наушников на новые абсолютно бесплатны.

На шум и треск в наушниках начали жаловаться в ноябре 2019. Потребители заметили, что бас частично начал пропадать, наушники будто потрескивали, не было эффекта уменьшения внешнего шума.

Компания начала работать над жалобами и рекомендовала владельцам проблемных наушников обновить прошивку до последней версии и поэкспериментировать с программами-плеерами.

Когда потребители техники сообщили, что эти манипуляции безрезультатны, Apple пообещала бесплатно заменить наушники на исправные. Стоит лишь обратиться в авторизованный сервисный центр компании. Список компаний в Украине, где можно обменять AIrPods Pro, доступный на официальном сайте Apple. Осуществить обмен можно, если с момента приобретения наушников прошло не более двух лет.