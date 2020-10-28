Египтянин по ошибке выбросил в мусор $26 тысяч

Египтянин, находясь в Кувейте, по ошибке выбросил в мусорный контейнер мешок с восемью тысячами кувейтских динаров (чуть больше 26 тысяч долларов). Он снял деньги в банке и положил их в полиэтиленовый пакет, который отправил на помойку вместе с другими пакетами с мусором.

Об этом пишет Al Khaleej Today.

Не найдя дома денег, он сразу побежал к контейнерам с мусором, однако оказалось, что все мешки уже отправлены на свалку.

Мужчина пошел в полицию, где написал заявление и приложил копию чека о снятии денег с банковского счета. Его заявление проверяется.